Kibice tylko na to czekali. Świątek w końcu odkryła tajemnicę. Wydała fortunę
Iga Świątek już nie raz zachwycała swoimi kreacjami na WTA Finals. Właściwie robi to co roku i nie inaczej jest także w tym sezonie. Polka postawiła na sukienkę w kolorach "między polskimi jesiennymi liśćmi a piaskowymi wydmami Arabii Saudyjskiej" - tak opisuje to producent. Cena takiej kreacji na stronie producenta do około 7 tysięcy złotych. Specjalnie dla Igi sukienkę wykonano w 100% z jedwabnej satyny.
Przed startem rywalizacji w każdej kolejnej edycji WTA Finals wśród kibiców trwa wyczekiwanie na oficjalną sesję zdjęciową, na którą tenisistki przychodzą ubrane w elegancje kreacje. Od wielu lat wielką uwagę zwracano na wybory, jakich w tej kwestii dokonywała Iga Świątek.
Rok temu podczas imprezy w Arabii Saudyjskiej postawiła na jasną niebieską sukienkę. W tym sezonie wybór Polki jest zdecydowanie inny. Nasza gwiazda zaprezentowała się bowiem w kreacji halter Orlok z "Kolekcji 6" w jednym z odcieni koloru brązowego. Ponownie jednak wybór padł na jaśniejsze barwy.
Świątek w kreacji za kilka tysięcy złotych. Specjalnie dobrana
"Możemy również potwierdzić, że sukienka została wykończona w Polsce i była pięknym efektem współpracy oraz inspiracji kolorystycznej między polskimi jesiennymi liśćmi a piaskowymi wydmami Arabii Saudyjskiej" - tak opisuje kolor kreacji producent, prestiżowa firma Lurine.
Co więcej, z informacji przekazanych Interia Sport przez Lurine dowiedzieliśmy się, że w normalnej sprzedaży taka sukienka kosztuje około siedem tysięcy złotych. Wersja Igi została jednak wykonana w stu procentach z jedwabnej satyny, aby kupić taką sukienkę, trzeba dokonać indywidualnego zamówienia.
- Możemy również potwierdzić, że sukienka została wykończona w Polsce i była pięknym efektem współpracy. Współpracowaliśmy ze stylistką Becky Akinyode, a także menadżerką Igi, Aliną Sikorą - przekazuje Lurine. Świątek walkę w WTA Finals rozpocznie od meczu z Madison Keys w sobotę 1 listopada.