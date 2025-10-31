Przed startem rywalizacji w każdej kolejnej edycji WTA Finals wśród kibiców trwa wyczekiwanie na oficjalną sesję zdjęciową, na którą tenisistki przychodzą ubrane w elegancje kreacje. Od wielu lat wielką uwagę zwracano na wybory, jakich w tej kwestii dokonywała Iga Świątek.

Rok temu podczas imprezy w Arabii Saudyjskiej postawiła na jasną niebieską sukienkę. W tym sezonie wybór Polki jest zdecydowanie inny. Nasza gwiazda zaprezentowała się bowiem w kreacji halter Orlok z "Kolekcji 6" w jednym z odcieni koloru brązowego. Ponownie jednak wybór padł na jaśniejsze barwy.

Świątek w kreacji za kilka tysięcy złotych. Specjalnie dobrana

"Możemy również potwierdzić, że sukienka została wykończona w Polsce i była pięknym efektem współpracy oraz inspiracji kolorystycznej między polskimi jesiennymi liśćmi a piaskowymi wydmami Arabii Saudyjskiej" - tak opisuje kolor kreacji producent, prestiżowa firma Lurine.

Co więcej, z informacji przekazanych Interia Sport przez Lurine dowiedzieliśmy się, że w normalnej sprzedaży taka sukienka kosztuje około siedem tysięcy złotych. Wersja Igi została jednak wykonana w stu procentach z jedwabnej satyny, aby kupić taką sukienkę, trzeba dokonać indywidualnego zamówienia.

- Możemy również potwierdzić, że sukienka została wykończona w Polsce i była pięknym efektem współpracy. Współpracowaliśmy ze stylistką Becky Akinyode, a także menadżerką Igi, Aliną Sikorą - przekazuje Lurine. Świątek walkę w WTA Finals rozpocznie od meczu z Madison Keys w sobotę 1 listopada.

Sesja zdjęciowa przed turniejem WTA Finals w 2023 roku. W czerwonej kreacji Iga Świątek Rob Prange AFP

Iga Świątek ISHIKA SAMANT AFP

Iga Świątek w trakcie finału US Open 2022 Sarah Stier AFP