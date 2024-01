Kibice Świątek martwią się o losowanie. Polski mistrz uspokaja. "Niepotrzebny alarm"

Losowanie turniejowej drabinki odbyło się w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu . Tym razem Igę Świątek czeka nieco trudniejsze zadanie niż zwykle w inauguracyjnym spotkaniu - kibice Polki doskonale pamiętają, że to właśnie Sofia Kenin była jej rywalką w finale Roland Garros w 2020 roku , gdy nasza zawodniczka po raz pierwszy w karierze sięgnęła po wielkoszlemowy tytuł. Kenin była wówczas w ścisłej światowej czołówce, jej najwyższy ranking w karierze to czwarte miejsce, ale obecnie jej nazwiska należy szukać po koniec czwartej dziesiątki.

- Czytam komentarze i niektórzy podnoszą niepotrzebnie alarm , na jak trudne rywalki może trafić Iga. Podchodzę do tego spokojnie , bo może dla innej tenisistki taka potencjalna droga byłaby trudna, ale nie dla Igi - uważa Wojciech Fibak, który skomentował losowanie Świątek w rozmowie ze sport.pl

~ powiedział dawny as polskiego tenisa.

Sofia Kenin jest oczywiście małym zagrożeniem, podobnie jak Danielle Collins w drugiej rundzie. Collins gra zwykle bardzo agresywnie, ma taktykę atakowania drugich serwisów rywalki, czego Iga nie lubi, a tak naprawdę nie lubi tego nikt. Gdy dwa lata temu była w lepszej formie, ogrywała Igę, bo ma metodę, jak grać z naszą tenisistką. Czy jednak dziś Colllins pokona Angelique Kerber w pierwszej rundzie? To znak zapytania. Z kolei Angelique Kerber jest doświadczoną tenisistką, do tego leworęczną. Pojedynek Świątek - Kerber nie byłby już tak łatwy dla Polki, jak niedawno w United Cup, ale i tak Iga poradzi sobie

Z Sabalenką Świątek może zagrać dopiero w finale

- Łotyszka musi jednak najpierw pokonać kilka rywalek, co wcale nie jest dla mnie tak oczywiste. Tym bardziej że po drodze może zmierzyć się z Marketą Vondrousovą, mistrzynią Wimbledonu. Ostapenko jest tak groźna dla Igi z uwagi na jej styl gry: mocne, płasko uderzane piłki, bezwzględność w przerywaniu wymian. Nie pozwala Idze złapać rytmu, bardzo ryzykuje. Do tego pojawiają się z jej strony agresywne returny, podobnie jak u Collins. Wtedy Iga ma problemy z podaniem, gra staje się rwana. Tak było chociażby w zeszłorocznym US Open, gdy Łotyszka pokonała Polkę - powiedział Fibak dla sport.pl.