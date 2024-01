Kibice oszaleli, wielka ekstaza po słowach Iga Świątek. Polka porwała tłum

Szczerze mówiąc, wszędzie czuję się jak w domu. Wszędzie jest tak dużo polskich kibiców. Gdy idę przez Melbourne z każdym rokiem przybywa ludzi, którzy mnie rozpoznają. Czasami chciałabym, by było nieco inaczej, ale doceniam wsparcie i to jeden z powodów, dla których gram. Gram dla was, by zapewniać rozrywkę. Mam nadzieję, że się wam podobało i że zostaniecie do końca tego turnieju

~ odpowiedziała Iga Świątek