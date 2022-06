Kerber z kubłem zimnej wody na głowę Świątek. Iga nie wygra Wimbledonu?

Oprac.: Katarzyna Pociecha Iga Świątek

Dla wielu kibiców i ekspertów Iga Świątek jest naturalną faworytką do zwycięstwa w Wimbledonie. Komplementują Polkę i wskazują na jej mocne strony. Do grona entuzjastów liderki rankingu WTA nie dołącza Angelique Kerber. Niemka co prawda docenia formę Igi, lecz jej zdaniem to niekoniecznie ona będzie świętowała triumf na kortach w Anglii.

Zdjęcie Zdaniem Angelique Kerber to niekoniecznie Iga Świątek będzie triumfować w Wimbledonie / AFP