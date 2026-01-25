Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Katastrofa" Świątek. Gorąco przed walką Polki o ćwierćfinał. Niepokojący werdykt

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Iga Świątek już za kilkadziesiąt godzin może znaleźć się w najlepszej ósemce Australian Open. Polka, póki co, na Antypodach radzi sobie całkiem dobrze, choć nie brakuje w jej grze niepokojących momentów. Raszynianka wystraszyła swoich kibiców w sobotę, gdy aż 1:6 przegrała seta z Anną Kalinską. Ponadto sporo do życzenia pozostawiał pierwszy serwis. Tuż przed ćwierćfinałem właśnie o tym zrobiło się głośno. Bezkompromisowy werdykt wydał jeden z byłych tenisistów. "To jest katastrofa, nie ma się co oszukiwać" - przyznał.

Sportowiec ubrany w sportowy top i czapkę z daszkiem zasłania twarz dłońmi, wyrażając silne emocje tuż po zakończeniu meczu tenisowego
Iga ŚwiątekAFP

Podopieczna Wima Fissette'a ma za sobą iście szalony mecz trzeciej rundy Australian Open. Nie dość, że zagrała trzy sety, to na dodatek każdy z nich kończył się wynikiem 6:1. Kibice wielkie oczy robili zwłaszcza podczas drugiej partii, podczas której Rosjanka kompletnie zdominowała faworytkę. Już po niej ruszyły pierwsze analizy. Ogromne poruszenie wywołały zwłaszcza statystyki zaprezentowane przez organizatorów zmagań. A w nich przy punktach wygranych po pierwszym serwisie Polki pojawiło się zaledwie trzynaście procent.

"???" - napisał tylko krótko Dawid Żbik na platformie X. Internauci byli zdecydowanie bardziej bezpośredni. Tak samo zresztą jak niektórzy eksperci. W niedzielny poranek dołączył do nich Michał Dembek. "13 proc. to jest katastrofa, nie ma się co oszukiwać. Oczywiście, rywalka zaczęła wywierać returnem trochę większą presję, ale spadek poziomu podania Świątek i tak jest absolutnie nielogiczny. Bo przecież nie stoi za tym problem fizyczny, w tym elemencie Iga wygląda świetnie. To wszystko sprowadza się najwyraźniej do głowy i ciągłego falowania" - powiedział były tenisista w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Iga Świątek musi się poprawić. Sceny z soboty już nie mogą się powtórzyć

Później wiceliderka rankingu WTA wróciła do odpowiedniej gry i w decydującej partii nie dała żadnych szans oponentce. Nie zmienia to jednak faktu, że w kolejnych potyczkach podobne liczby mogą być zgubne w skutkach. Poziom rośnie wraz z każdą kolejną rundą. "Brakuje trochę cierpliwości, przetrzymania, zaakceptowania tego, że sytuacja jest trudniejsza i trzeba się uspokoić, może spróbować czegoś innego. Trzeba na to uważać, bo choć rywalka w czwartej rundzie nie wygląda na bardzo groźną [Maddison Inglis z kwalifikacji - dop. red.], to od ćwierćfinału mogą się już pojawić duże kłopoty" - ostrzegł Michał Dembek.

Jutrzejsze spotkanie Igi Świątek rozpocznie się około godziny 9:00 naszego czasu. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Tenisistka ubrana w czarną koszulkę sportową z różowymi akcentami oraz różową czapkę trzyma rakietę tenisową i piłkę, widoczna na czarnym tle kortu.
Iga Świątek AFP
Tenisistka w ciemnym stroju i białej czapce zakrywa dłonią twarz w geście wyrażającym emocje, stojąc na korcie tenisowym, w tle rozmyta widownia.
Iga ŚwiątekAFP
Iga Świątek
Iga ŚwiątekAFP

