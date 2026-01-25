"Katastrofa" Świątek. Gorąco przed walką Polki o ćwierćfinał. Niepokojący werdykt

Podopieczna Wima Fissette'a ma za sobą iście szalony mecz trzeciej rundy Australian Open. Nie dość, że zagrała trzy sety, to na dodatek każdy z nich kończył się wynikiem 6:1. Kibice wielkie oczy robili zwłaszcza podczas drugiej partii, podczas której Rosjanka kompletnie zdominowała faworytkę. Już po niej ruszyły pierwsze analizy. Ogromne poruszenie wywołały zwłaszcza statystyki zaprezentowane przez organizatorów zmagań. A w nich przy punktach wygranych po pierwszym serwisie Polki pojawiło się zaledwie trzynaście procent.

"???" - napisał tylko krótko Dawid Żbik na platformie X. Internauci byli zdecydowanie bardziej bezpośredni. Tak samo zresztą jak niektórzy eksperci. W niedzielny poranek dołączył do nich Michał Dembek. "13 proc. to jest katastrofa, nie ma się co oszukiwać. Oczywiście, rywalka zaczęła wywierać returnem trochę większą presję, ale spadek poziomu podania Świątek i tak jest absolutnie nielogiczny. Bo przecież nie stoi za tym problem fizyczny, w tym elemencie Iga wygląda świetnie. To wszystko sprowadza się najwyraźniej do głowy i ciągłego falowania" - powiedział były tenisista w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Iga Świątek musi się poprawić. Sceny z soboty już nie mogą się powtórzyć

Później wiceliderka rankingu WTA wróciła do odpowiedniej gry i w decydującej partii nie dała żadnych szans oponentce. Nie zmienia to jednak faktu, że w kolejnych potyczkach podobne liczby mogą być zgubne w skutkach. Poziom rośnie wraz z każdą kolejną rundą. "Brakuje trochę cierpliwości, przetrzymania, zaakceptowania tego, że sytuacja jest trudniejsza i trzeba się uspokoić, może spróbować czegoś innego. Trzeba na to uważać, bo choć rywalka w czwartej rundzie nie wygląda na bardzo groźną [Maddison Inglis z kwalifikacji - dop. red.], to od ćwierćfinału mogą się już pojawić duże kłopoty" - ostrzegł Michał Dembek.

Jutrzejsze spotkanie Igi Świątek rozpocznie się około godziny 9:00 naszego czasu. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

