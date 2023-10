Obecny sezon dla Igi Świątek jest nieco gorszy od poprzedniego. Trudno jest przychylić się jednak do opinii wielu kibiców, którzy uważają, że Polka gra w tym roku fatalnie i powinno dojść do rewolucji w jej sztabie szkoleniowym. Wystarczy przypomnieć, że wygrywając turniej WTA 1000 w Chinach , Iga podniosła swój szósty puchar w tym sezonie, a wcześniej obroniła przecież także tytuł na kortach Rolanda Garrosa .

Iga Świątek nie zagra w BJK Cup. Dawid Celt rozczarowany

Niemniej jednak taki wybór spotkał się dużym niezrozumieniem w Polsce, szczególnie w gronie kibiców, którzy oczekiwali, że Świątek wspomoże swoją reprezentację. - Robiłem, co w mojej mocy, żeby Igę przekonać, żeby przekonać jej sztab, bo to jest tak naprawdę jeden organizm. Drugi raz mi się nie udało tego dokonać. Ubolewam nad tym, co tu dużo mówić - dodał po chwili.