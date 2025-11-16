Pierwsze dwa dni turnieju play-off BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim potoczyły się bez niespodzianek. Polki i Rumunki wygrały swoje spotkania z Nową Zelandią, na dodatek nie przegrywając żadnego pojedynczego meczu. Dzięki temu dzisiejsze spotkanie ma prostą regułę - awans do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego BJK Cup wywalczy ta ekipa, która zatriumfuje podczas niedzielnej rywalizacji, czyli wygra co najmniej dwa starcia.

Faworytkami będą oczywiście nasze reprezentantki, mające w składzie Igę Świątek. Rywalki przybyły do Polski w mocno osłabionym zestawieniu. Brakuje takich nazwisk, jak: Sorana Cirstea, Jaqueline Cristian, Elena-Gabriela Ruse, Irina-Camelia Begu czy Anca Todoni. Spośród tych zawodniczek, które dotarł do Gorzowa Wielkopolskiego, najwyżej klasyfikowaną tenisistką w singlowym rankingu jest Gabriela Lee, plasująca się na 292. pozycji - zdecydowanie niżej niż choćby Katarzyna Kawa czy Linda Klimovicova.

BJK Cup: Znamy składy na mecz Polska - Rumunia

Tuż po godz. 14:00 pojawiły się oficjalne zestawienia na to starcie. Wiemy już, kogo do gry desygnował Dawid Celt. W drugim meczu, zgodnie z przypuszczeniami, pojawiła się Iga Świątek. Wówczas zagrają najlepsze tenisistki, jakie selekcjonerzy mają do dyspozycji w Gorzowie Wielkopolskim. Można się było jednak zastanawiać, jaką decyzję podejmie nasz kapitan w kontekście otwierającego spotkania - czy postawi na Katarzynę Kawę, która miała pewne problemy w spotkaniu z Nową Zelandią, czy zdecyduje się na wybór Lindy Klimovicovej. Ostatecznie sternik polskiej ekipy postawił na 21-latkę. Tym samym doszło do istotnej zmiany. Dla młodej zawodniczki będzie to debiutancki występ dla naszej reprezentacji w grze pojedynczej. Z kolei Kawa została na ten moment przekierowana do debla z Martyną Kubką.

Nominacje na spotkanie Polska - Rumunia:

Linda Klimovicova - Elena Ruxandra Bertea Iga Świątek - Gabriela Lee Katarzyna Kawa/Martyna Kubka - Mara Gae/Monica Niculescu

Przed deblem kapitanowie mają możliwość rotacji w składzie. Jeśli jednak po singlach będzie 2-0 dla którejś z drużyn, wówczas może nie dojść do spotkania gry podwójnej.

Relacja tekstowa z meczu Polska - Nowa Rumunia będzie dostępna TUTAJ. Transmisje z BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim można śledzić na sportowych antenach Polsatu.

Iga Świątek: Przy takiej atmosferze gra się wspaniale. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Lech Muszyński PAP

Linda Klimovicova (z prawej) i Martyna Kubka Lech Muszyński PAP

Katarzyna Kawa Lech Muszyński PAP