Kapitan Celt zdecydował, wszystko jasne ws. Świątek. Oto składy na Polska - Rumunia w BJK Cup

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Czas na decydujący dzień zmagań podczas turnieju play-off BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim. O zwycięstwo powalczą Polki i Rumunki. W roli faworytek występują oczywiście nasze reprezentantki, mające w składzie Igę Świątek. Na godzinę przed rozpoczęciem rywalizacji pojawiły się oficjalne zestawienia. Wiemy już, jaką decyzję ws. nominacji podjął kapitan Dawid Celt. Doszło do jednej istotnej zmiany w polskiej ekipie.

Iga Świątek podczas BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim
Iga Świątek podczas BJK Cup w Gorzowie WielkopolskimPIOTR KACZMAREK / 400MM.PLNewspix.pl

Pierwsze dwa dni turnieju play-off BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim potoczyły się bez niespodzianek. Polki i Rumunki wygrały swoje spotkania z Nową Zelandią, na dodatek nie przegrywając żadnego pojedynczego meczu. Dzięki temu dzisiejsze spotkanie ma prostą regułę - awans do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego BJK Cup wywalczy ta ekipa, która zatriumfuje podczas niedzielnej rywalizacji, czyli wygra co najmniej dwa starcia.

    Faworytkami będą oczywiście nasze reprezentantki, mające w składzie Igę Świątek. Rywalki przybyły do Polski w mocno osłabionym zestawieniu. Brakuje takich nazwisk, jak: Sorana Cirstea, Jaqueline Cristian, Elena-Gabriela Ruse, Irina-Camelia Begu czy Anca Todoni. Spośród tych zawodniczek, które dotarł do Gorzowa Wielkopolskiego, najwyżej klasyfikowaną tenisistką w singlowym rankingu jest Gabriela Lee, plasująca się na 292. pozycji - zdecydowanie niżej niż choćby Katarzyna Kawa czy Linda Klimovicova.

      BJK Cup: Znamy składy na mecz Polska - Rumunia

      Tuż po godz. 14:00 pojawiły się oficjalne zestawienia na to starcie. Wiemy już, kogo do gry desygnował Dawid Celt. W drugim meczu, zgodnie z przypuszczeniami, pojawiła się Iga Świątek. Wówczas zagrają najlepsze tenisistki, jakie selekcjonerzy mają do dyspozycji w Gorzowie Wielkopolskim. Można się było jednak zastanawiać, jaką decyzję podejmie nasz kapitan w kontekście otwierającego spotkania - czy postawi na Katarzynę Kawę, która miała pewne problemy w spotkaniu z Nową Zelandią, czy zdecyduje się na wybór Lindy Klimovicovej. Ostatecznie sternik polskiej ekipy postawił na 21-latkę. Tym samym doszło do istotnej zmiany. Dla młodej zawodniczki będzie to debiutancki występ dla naszej reprezentacji w grze pojedynczej. Z kolei Kawa została na ten moment przekierowana do debla z Martyną Kubką.

        Nominacje na spotkanie Polska - Rumunia:

        1. Linda Klimovicova - Elena Ruxandra Bertea
        2. Iga Świątek - Gabriela Lee
        3. Katarzyna Kawa/Martyna Kubka - Mara Gae/Monica Niculescu

        Przed deblem kapitanowie mają możliwość rotacji w składzie. Jeśli jednak po singlach będzie 2-0 dla którejś z drużyn, wówczas może nie dojść do spotkania gry podwójnej.

        Relacja tekstowa z meczu Polska - Nowa Rumunia będzie dostępna TUTAJ. Transmisje z BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim można śledzić na sportowych antenach Polsatu.

        Zawodowa tenisistka w białej czapce i sportowej koszulce przygotowuje się do uderzenia piłki tenisowej rakietą na korcie, w tle widoczna publiczność.
        Iga ŚwiątekLech MuszyńskiPAP
        Dwie tenisistki w czerwonych koszulkach i białych spódniczkach stoją na korcie tenisowym, jedna trzyma rakietę i piłkę, druga opiera rakietę o nogę, w tle widownia oraz sędzina w niebieskim stroju.
        Linda Klimovicova (z prawej) i Martyna KubkaLech MuszyńskiPAP
        Tenisistka w stroju reprezentacji Polski wykonuje dynamiczne uderzenie rakietą podczas meczu tenisowego, w tle widoczna publiczność obserwująca grę.
        Katarzyna KawaLech MuszyńskiPAP

