Większość zawodniczek z czołówki odpoczywa już na wakacjach, ale nie dotyczy to póki co Igi Świątek. Zanim Polka wybierze się w ciepłe kraje, ma do zrealizowania jeszcze jeden cel - pomóc swojej reprezentacji zagwarantować miejsce w przyszłorocznych kwalifikacjach do finałów BJK Cup. Okazja do tego doskonała, bowiem nasze tenisistki zagrają przed własną publicznością, przy wypełnionej do ostatniego miejsca arenie w Gorzowie Wielkopolskim.

Dzięki obecności wiceliderki rankingu w składzie, Polki przystępują do rywalizacji w roli wyraźnych faworytek. W turnieju składającym się z trzech drużyn znalazły się również ekipy z Nowej Zelandii oraz Rumunii. Awans do kwietniowych eliminacji zgarnie tylko najlepszy team. Dzisiaj nasze reprezentantki stoczą batalię z zawodniczkami z kraju położonego nieopodal Australii. W ich zespole brakuje największej gwiazdy, jeśli chodzi o singlowe zmagania - Lulu Sun. Pod jej nieobecność, oczy skierowane są przede wszystkim na Erin Routliffe. 30-latka, podobnie jak Iga Świątek, rywalizowała w Rijadzie. Z tą różnicą, że tenisistka z Nowej Zelandii walczyła o tytuł WTA Finals w deblu.

Oprócz wspomnianej Routliffe, kapitan Matthew Hair ma do dyspozycji: Elyse Tse, Vivian Yang i Jade Otway. Pierwsze dwie plasują w dziesiątej setce singlowego rankingu, z kolei ta ostatnia znajduje się na 750. pozycji w zestawieniu gry podwójnej. Nasza reprezentacja, która poza Igą Świątek składa się również z Katarzyny Kawy, Lindy Klimovicovej oraz Martyny Kubki, teoretycznie nie powinna mieć większych problemów z pokonaniem drużyny Nowej Zelandii.

BJK Cup: Znamy składy na mecz Polska - Nowa Zelandia

Tuż po godz. 14:00 pojawiły się oficjalne zestawienia na to starcie. Wiemy już, kogo do gry desygnował kapitan Dawid Celt. O ile w drugim meczu można się było spodziewać Igi Świątek, ze względu na fakt, że wtedy grają najlepsze tenisistki, jakie selekcjonerzy mają do dyspozycji w Gorzowie Wielkopolskim, o tyle niewiadomą stanowiła opcja na pierwszy pojedynek. Tutaj los wahał się między doświadczoną Katarzyną Kawą a Lindą Klimovicovą, dla której mógł to być debiutancki występ w naszej reprezentacji. Ostatecznie sternik polskiej ekipy postawił na Kawę, a Klimovicovą przekierował do debla.

Rozwiń

Nominacje na spotkanie Polska - Nowa Zelandia:

Katarzyna Kawa - Vivian Yang Iga Świątek - Elyse Tse Linda Klimovicova/Martyna Kubka - Jade Otway/Erin Routliffe

Przed deblem kapitanowie mają możliwość rotacji w składzie.

Relacja tekstowa z meczu Polska - Nowa Zelandia będzie dostępna TUTAJ. Transmisje z BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim można śledzić na sportowych antenach Polsatu.

Iga Świątek: Gra dla reprezentacji Polski to zawsze ogromna przyjemność. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek podczas WTA Finals 2025 STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kapitan reprezentacji Polski Dawid Celt, obok Katarzyna Kawa Lech Muszyński PAP

Linda Klimovicova Foto Olimpik/Nur Photo AFP