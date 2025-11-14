Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kapitan Celt podjął decyzję ws. Świątek. Oto składy na mecz Polska - Nowa Zelandia w BJK Cup

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Chociaż sezon w głównym cyklu kobiecych rozgrywek dobiegł końca wraz z decydującym starciem na WTA Finals, to część zawodniczek bierze jeszcze udział w turniejach play-off BJK Cup. Jedną z nich jest Iga Świątek. Wiceliderka rankingu poinformowała kilka tygodni temu, że wystąpi w Gorzowie Wielkopolskim. Dzisiaj nasze reprezentantki zmierzą się z Nową Zelandią. Znamy już oficjalne składy na to spotkanie. Wiemy, jaką decyzję podjął kapitan Polek - Dawid Celt.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekElsaAFP

Większość zawodniczek z czołówki odpoczywa już na wakacjach, ale nie dotyczy to póki co Igi Świątek. Zanim Polka wybierze się w ciepłe kraje, ma do zrealizowania jeszcze jeden cel - pomóc swojej reprezentacji zagwarantować miejsce w przyszłorocznych kwalifikacjach do finałów BJK Cup. Okazja do tego doskonała, bowiem nasze tenisistki zagrają przed własną publicznością, przy wypełnionej do ostatniego miejsca arenie w Gorzowie Wielkopolskim.

Iga Świątek w otoczeniu koleżanki z reprezentacji Martyny Kubki i kapitana Dawida Celta
Iga Świątek

    Dzięki obecności wiceliderki rankingu w składzie, Polki przystępują do rywalizacji w roli wyraźnych faworytek. W turnieju składającym się z trzech drużyn znalazły się również ekipy z Nowej Zelandii oraz Rumunii. Awans do kwietniowych eliminacji zgarnie tylko najlepszy team. Dzisiaj nasze reprezentantki stoczą batalię z zawodniczkami z kraju położonego nieopodal Australii. W ich zespole brakuje największej gwiazdy, jeśli chodzi o singlowe zmagania - Lulu Sun. Pod jej nieobecność, oczy skierowane są przede wszystkim na Erin Routliffe. 30-latka, podobnie jak Iga Świątek, rywalizowała w Rijadzie. Z tą różnicą, że tenisistka z Nowej Zelandii walczyła o tytuł WTA Finals w deblu.

    Oprócz wspomnianej Routliffe, kapitan Matthew Hair ma do dyspozycji: Elyse Tse, Vivian Yang i Jade Otway. Pierwsze dwie plasują w dziesiątej setce singlowego rankingu, z kolei ta ostatnia znajduje się na 750. pozycji w zestawieniu gry podwójnej. Nasza reprezentacja, która poza Igą Świątek składa się również z Katarzyny Kawy, Lindy Klimovicovej oraz Martyny Kubki, teoretycznie nie powinna mieć większych problemów z pokonaniem drużyny Nowej Zelandii.

    Iga Świątek
    Iga Świątek

      BJK Cup: Znamy składy na mecz Polska - Nowa Zelandia

      Tuż po godz. 14:00 pojawiły się oficjalne zestawienia na to starcie. Wiemy już, kogo do gry desygnował kapitan Dawid Celt. O ile w drugim meczu można się było spodziewać Igi Świątek, ze względu na fakt, że wtedy grają najlepsze tenisistki, jakie selekcjonerzy mają do dyspozycji w Gorzowie Wielkopolskim, o tyle niewiadomą stanowiła opcja na pierwszy pojedynek. Tutaj los wahał się między doświadczoną Katarzyną Kawą a Lindą Klimovicovą, dla której mógł to być debiutancki występ w naszej reprezentacji. Ostatecznie sternik polskiej ekipy postawił na Kawę, a Klimovicovą przekierował do debla.

      Iga Świątek
      Iga Świątek

        Nominacje na spotkanie Polska - Nowa Zelandia:

        1. Katarzyna Kawa - Vivian Yang
        2. Iga Świątek - Elyse Tse
        3. Linda Klimovicova/Martyna Kubka - Jade Otway/Erin Routliffe

        Przed deblem kapitanowie mają możliwość rotacji w składzie.

        Relacja tekstowa z meczu Polska - Nowa Zelandia będzie dostępna TUTAJ. Transmisje z BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim można śledzić na sportowych antenach Polsatu.

        Dawid Celt komplementuje podejście Igi Świątek do gry w reprezentacji Polski
        Tenis

        Iga Świątek: Gra dla reprezentacji Polski to zawsze ogromna przyjemność. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Tenisistka w jasnej koszulce sportowej i czapce z daszkiem trzymająca rakietę tenisową, przygotowująca się do gry na korcie podczas rozgrywek sportowych.
        Iga Świątek podczas WTA Finals 2025STR / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
        Dwoje sportowców w białych dresach z orłem na piersi siedzi przed niebieskim tłem z logo Billie Jean King Cup, kobieta trzyma mikrofon i udziela wypowiedzi.
        Kapitan reprezentacji Polski Dawid Celt, obok Katarzyna KawaLech MuszyńskiPAP
        Zawodniczka tenisowa w fioletowym stroju w trakcie serwu lub returnu, trzyma rakietę, skupiona, na tle kortu tenisowego.
        Linda KlimovicovaFoto Olimpik/Nur PhotoAFP

