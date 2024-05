Kapitalny mecz Czeszki. Świątek poznała rywalkę. To będzie pierwszy raz

Czeszka Marie Bouzkova pokonała, w rozgrywanym na raty z powodu fatalnej pogody, spotkaniu drugiej rundy turnieju rozgrywanego na kortach im. Rolanda Garrosa Chorwatkę Janę Fett i awansowała do trzeciej rundy tych zawodów. A to oznacza, że będzie kolejną rywalką Igi Świątek we French Open. Polka nigdy jeszcze nie grała z tą zawodniczką w singlowej rywalizacji w WTA. Oby po thrillerze z Naomi Osaką czekało ją spokojniejsze starcie.