Mikaela Shiffrin - dwukrotna mistrzyni olimpijska i sześciokrotna mistrzyni świata - wyjechała z zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie bardzo rozczarowana. Mimo ogromnych nadziei nie zdobyła bowiem żadnego medalu, trzykrotnie wypadając z trasy.

Na jej niepowodzenie zareagowała Iga Świątek, która skierowała do Amerykanki kilka ciepłych słów.

- Wiem, że to trudny moment dla ciebie, ale pamiętaj, jak wielką inspiracją jesteś dla nas wszystkich. Nie tylko jako sportowiec, ale też jako człowiek. To nie są puste słowa. Powinnaś wiedzieć, że dla mnie również jesteś inspiracją i jestem bardzo wdzięczna za to, że miałyśmy okazję porozmawiać - powiedziała Świątek.



Może któregoś dnia się spotkamy, gdy już skończy się pandemia. Mam nadzieję, że będziesz silna i zamierzasz i będziesz dalej, bo wykonujesz świetną robotę - dodała polska tenisistka.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. WYZWANIE MISTRZA. Odcinek 1 - Anita Włodarczyk w nowej roli jako gimnastyczka. WIDEO INTERIA.TV

Pekin 2022. Iga Świątek wspiera Mikaelę Shiffrin. Jest reakcja Amerykanki

Na słowa Polki po kilku dniach Mikaela Shiffrin zareagowała w mediach społecznościowych.

- Bardzo ci dziękuję, Iga - napisała Amerykanka, dodając do swojego wpisu dwa serca.