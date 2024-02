Kapitalne wieści dla Igi Świątek tuż przed meczem. Wszystko przez jeden ruch rywalki

Iga Świątek przyleciała do Dubaju z myślą, by po raz pierwszy w karierze zdobyć dublet na Bliskim Wschodzie w jednym sezonie. Po tym, jak raszynianka po raz trzeci z rzędu triumfowała w stolicy Kataru, z pewnością zrobi wszystko, by w końcu sięgnąć po tytuł także w Dubaju. Rok temu była tego bardzo blisko, ale ostatecznie w finale imprezy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich lepsza okazała się Barbora Krejcikova.

