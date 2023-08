Iga Świątek po wygraniu turnieju w Warszawie przeniosła się za ocean, gdzie rozpoczęła przygotowania do ostatniej wielkoszlemowej imprezy w sezonie, czyli US Open. Zanim jednak Polka przystąpi do obrony tytułu, sprawdzi swoją formę podczas turnieju WTA 1000 w Montrealu. Liderka rankingu WTA już teraz ma powody do zadowolenia - po losowaniu drabinki zmagań stało się jasne, że na swoje największe rywalki może trafić dopiero na dalszym etapie turnieju.