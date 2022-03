Kapitalne wieści dla Igi Świątek! Polka zgarnie grube miliony. Znamy kwotę

Jest to zestawienie, w którym uwzględniane są rankingowe punkty zdobyte przez tenisistki tylko w danym roku kalendarzowym. Na ten moment Iga Świątek prowadzi przed Australijką Ashleigh Barty oraz Greczynką Marią Sakkari, z którą zmierzy się w finale turnieju WTA w Indian Wells.

WTA Indian Wells. Fortuna dla Igi Świątek

Już sam awans do finału wiąże się ze sporym zarobkiem. Iga Świątek jest pewna, że za świetną grę zainkasuje przynajmniej 646 110 dolarów, czyli około 2,7 mln zł. W przypadku wygranej w całym turnieju kwota ta wzrośnie do 1 231 245 dolarów, co w przeliczeniu daje ponad 5 mln złotych.

Reklama

Warto także odnotować, że po wygranej w półfinale z Simoną Halep Iga Świątek zajmuje drugie miejsce w zestawieniu live rankingu WTA.

Czytaj także: Gigantyczne poświęcenie Igi Świątek! Chwila grozy mogła skończyć się źle