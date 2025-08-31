Kapitalna wiadomość po nocnym triumfie Świątek. Pierwszy raz od 2016 roku, Radwańska już nie jest jedyna
Iga Świątek nie przestaje zadziwiać. Polka w nocy z soboty na niedzielę pokonała Annę Kalinską i awansowała do 4. rundy US Open. 24-latka kolejny raz w karierze zagra w drugim tygodniu każdego z turniejów wielkoszlemowych. Serwis "OptaAce" zauważył ciekawą statystykę. Wcześniej jedyną Polką była Agnieszka Radwańska.
Iga Świątek ma już za sobą trzy mecze w tegorocznym US Open i każdy z nich to inna historia. Na inaugurację pokonała Emilianę Arango (6:1, 6:2). W drugiej rundzie miała sporo problemów w meczu z Suzan Lamens (6:1, 4:6, 6:4). Z kolei w nocy z soboty na niedzielę rywalizowała z Anną Kalinską. W pierwszym secie Rosjanka prowadziła 5:1 i miała piłki setowe. Świątek wybrnęła z opresji i rozpoczęła marsz po wygraną, ostatecznie triumfując 7:6 (2), 6:4.
Takie wieści po meczu Świątek. Wszystko dokładnie wyliczono
Po meczu Polki doliczono się kilku ciekawych statystyk. Portal "OptaAce" zauważył, że Świątek po raz trzeci w karierze zagra w drugim tygodniu każdego z turniejów wielkoszlemowych.
Została pierwszą zawodniczką, której udało się to osiągnąć w ciągu trzech sezonów od czasów Agnieszki Radwańskiej w 2016 roku
W Rosji huczy po zwycięstwie Świątek. Już nie "polska oszustka". Takich słów nikt się nie spodziewał
Świątek po raz kolejny pobiła rekord Radwańskiej. Po meczu pierwszej rundy w Nowym Jorku serwis "OptaAce" zauważył, że 24-latka została pierwszą zawodniczką, która dotarła do drugiej rundy w 24. kolejnych turniejach wielkoszlemowych w grze pojedynczej kobiet od czasów krakowianki.
Teraz Świątek może się już szykować do zmagań w 4. rundzie nowojorskiej rywalizacji. Jej przeciwniczką będzie następna reprezentantka Rosji, Jekaterina Aleksandrowa. To spotkanie odbędzie się w poniedziałek (1 września). Relacja tekstowa dostępna będzie w Interia Sport.