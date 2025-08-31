Kapitalna wiadomość po nocnym triumfie Świątek. Pierwszy raz od 2016 roku, Radwańska już nie jest jedyna

Iga Świątek ma już za sobą trzy mecze w tegorocznym US Open i każdy z nich to inna historia. Na inaugurację pokonała Emilianę Arango (6:1, 6:2). W drugiej rundzie miała sporo problemów w meczu z Suzan Lamens (6:1, 4:6, 6:4). Z kolei w nocy z soboty na niedzielę rywalizowała z Anną Kalinską. W pierwszym secie Rosjanka prowadziła 5:1 i miała piłki setowe. Świątek wybrnęła z opresji i rozpoczęła marsz po wygraną, ostatecznie triumfując 7:6 (2), 6:4.