Kapitalna wiadomość po nocnym triumfie Świątek. Pierwszy raz od 2016 roku, Radwańska już nie jest jedyna

Maciej Brzeziński

Iga Świątek nie przestaje zadziwiać. Polka w nocy z soboty na niedzielę pokonała Annę Kalinską i awansowała do 4. rundy US Open. 24-latka kolejny raz w karierze zagra w drugim tygodniu każdego z turniejów wielkoszlemowych. Serwis "OptaAce" zauważył ciekawą statystykę. Wcześniej jedyną Polką była Agnieszka Radwańska.

Iga Świątek ma już za sobą trzy mecze w tegorocznym US Open i każdy z nich to inna historia. Na inaugurację pokonała Emilianę Arango (6:1, 6:2). W drugiej rundzie miała sporo problemów w meczu z Suzan Lamens (6:1, 4:6, 6:4). Z kolei w nocy z soboty na niedzielę rywalizowała z Anną Kalinską. W pierwszym secie Rosjanka prowadziła 5:1 i miała piłki setowe. Świątek wybrnęła z opresji i rozpoczęła marsz po wygraną, ostatecznie triumfując 7:6 (2), 6:4.

Takie wieści po meczu Świątek. Wszystko dokładnie wyliczono

Po meczu Polki doliczono się kilku ciekawych statystyk. Portal "OptaAce" zauważył, że Świątek po raz trzeci w karierze zagra w drugim tygodniu każdego z turniejów wielkoszlemowych.

Została pierwszą zawodniczką, której udało się to osiągnąć w ciągu trzech sezonów od czasów Agnieszki Radwańskiej w 2016 roku 
czytamy.

Teraz Świątek może się już szykować do zmagań w 4. rundzie nowojorskiej rywalizacji. Jej przeciwniczką będzie następna reprezentantka Rosji, Jekaterina Aleksandrowa. To spotkanie odbędzie się w poniedziałek (1 września). Relacja tekstowa dostępna będzie w Interia Sport.

Tennistka w sportowej koszulce i czapce z daszkiem unosi zaciśniętą pięść w geście zwycięstwa lub motywacji, skoncentrowana, na tle zamazanego napisu turniejowego.
Iga Świątek rywalizowała z Anną Kalinską o awans do czwartej rundy US OpenMaddie MeyerAFP
Zawodniczka tenisowa w białym stroju odbijająca piłkę tenisową na tle niebieskiego baneru z napisem US Open.
Iga Świątek zmierzy się z Suzan LamensTIMOTHY A. CLARYAFP
Kobieta z krótkimi brązowymi włosami w białej koszulce siedzi przy stole konferencyjnym z mikrofonem, na tle niebieskiej planszy z logotypami turnieju US Open.
Iga Świątek na US OpenAndrew Schwartz / SplashNews.comEast News

