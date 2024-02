Kapitalna seria Igi Świątek trwa. Polka odjechała, rywalki w odwrocie

Kapitalna seria Świątek trwa. Co za liczby

Co więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę czołową "20" tego zestawienia, był to już czternasty z rzędu triumf Polki. Te liczby robią znakomite wrażenie i pokazują, jak równą zawodniczką jest Polka. I jak ciężko jest z nią wygrać, kiedy tylko jest w formie.

Jak widać żadna z zawodniczek z czołówki nie może znaleźć na nią sposobu. Co prawda mówi się, że Jelena Ostapenko jest koszmarem Polki, ale reprezentantka Łotwy gra niezwykle chimerycznie, rzadko pokazuje pełnię swoich możliwości i choć faktycznie jest dla Świątek bardzo niewygodna, to jednak nie ma co przywiązywać do tego większej wagi.