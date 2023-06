Iga Świątek 31 maja obchodziła 22. urodziny, a w mediach społecznościowych pochwaliła się okolicznościowym zdjęciem i podziękowała kibicom za życzenia. Te złożył jej m.in. Kamil Stoch, który zrobił to w żartobliwy sposób, co przypadło do gustu internautom. Utytułowany skoczek w swoim wpisie nawiązał do określenia, jakie towarzyszy tenisistce od momentu, gdy zaczęto ją "porównywać" do Roberta Lewandowskiego.