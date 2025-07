Kamil Majchrzak wprost o Idze Świątek. Nie pozostawił żadnych wątpliwości

Choć w ostatnich miesiącach występy pięciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej pozostawiały wiele do życzenia, podczas tegorocznej Wimbledonu stało się jasne, że współpraca Polki z Wimem Fissettem przynosi efekty - Belg nie ukrywał bowiem, że ich głównym celem będzie poprawienie jakości gry Igi Świątek na trawie , co - jak widać po jej wynikach na wimbledońskich kortach - w pewnym stopniu się udało. Polka zyskała dzięki temu ogromną pewność siebie, co widać gołym okiem.

"Tak oglądałem chwile jej mecze, to prezentuje się naprawdę dobrze na trawie. Widać, że jest głodna gry na tej trawie i chce ją jeszcze bardziej eksplorować. Wykorzystuje swoje umiejętności na niej, więc wierzę, że w tym turnieju jest w stanie naprawdę zajść daleko. Mimo, że to nie jest być może jej ulubiona nawierzchnia, to w tym roku odnajduje się na niej naprawdę dobrze, co pokazała w meczu trzeciej rundy z Danielle Collins. Więc wierzę, że utrzyma poziom i z meczu na mecz będzie grała jeszcze lepiej" - podsumował krótko.