Mecz Igi Świątek z Anną Kalinską zainaugurował sesję wieczorną na Arthur Ashe Stadium podczas siódmego dnia głównych zmagań podczas tegorocznego US Open. Spotkanie, które rozpoczęło się kilkanaście minut po godz. 1:00 czasu polskiego, dostarczyło wielu emocji. Na początku raszynianka pewnie utrzymała swoje podanie, potem miała szanse na 2:0. Nie udało się jednak wykorzystać żadnej z dwóch okazji i potem zawiązała się korzystna seria z perspektywy rywalki. Wynikało to z solidnej gry Rosjanki oraz błędów po stronie naszej reprezentantki. W pewnym momencie 26-latka prowadziła już 5:1, ponadto miała aż cztery setbole w ósmym gemie.

Od tego momentu rozpoczęła się pogoń mistrzyni Wimbledonu. Świątek ograniczyła błędy, posypała się także gra Kalinskiej. Ostatecznie o losach premierowej odsłony decydował tie-break. W nim Iga zdominowała początek, wyszła na 5-0. Annie udzieliła się frustracja. W pewnym momencie uderzyła rakietą o kort. Finalnie Polka wygrała seta 7:6(2). 24-latka zdołała zamknąć pojedynek w dwóch partiach.

Decydujące przełamanie zapadło w dziewiątym gemie. Później raszynianka serwowała po zwycięstwo. Rosjanka nie odpuszczała, prowadziła jeszcze 30-15 w trakcie dziesiątego rozdania. Później sytuacja potoczyła się jednak idealnie po myśli wielokrotnej mistrzyni imprez wielkoszlemowych. Mecz zakończył się wynikiem 7:6(2), 6:4 na korzyść naszej tenisistki. Po ostatniej piłce Świątek nie kryła swojej radości z tego, że wyszła z poważnych opresji w trakcie pojedynku.

US Open: Kamery pokazały, co działo się z Kalinską po meczu ze Świątek

Ogromne emocje udzieliły się także Kalinskiej. Zaraz po tym, jak panie podziękowały sobie za grę, Anna zabrała swoje rzeczy i zaczęła schodzić z kortu. Kamera cały czas towarzyszyła 26-latce. Gdy tenisistka z Moskwy weszła już w korytarz prowadzący do szatni, nagle Rosjanka złapała się na twarz i w pewnym momencie stanęła w miejscu. Pojawiło się mnóstwo łez, nie mogła ich opanować.

W tamtej chwili można się było przekonać, ile emocji towarzyszyło turniejowej "29" podczas dzisiejszego spotkania. Poza rzutem rakietą, na ogół starała się zachowywać kamienną twarz, z której ciężko było cokolwiek wyczytać. Główną oznaką nerwów były podwójne błędy serwisowe, które czasami zdarzały się hurtowo. Dla Kalinskiej to już koniec tegorocznej przygody z US Open. Ku radości polskich kibiców, to Iga Świątek pozostaje wciąż w grze o tytuł. W poniedziałek lub w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego nasza reprezentantka stanie do walki o ćwierćfinał. Jej przeciwniczką będzie inna Rosjanka - Jekaterina Aleksandrowa.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek rywalizowała z Anną Kalinską o awans do czwartej rundy US Open Maddie Meyer AFP

Anna Kalinska AUGHN RIDLEY/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP AFP

Jekaterina Aleksandrowa CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH PAP/EPA