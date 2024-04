Iga Świątek do reprezentacji Polski wraca po dwuletniej przerwie - w poprzednich dwóch sezonach pierwsza rakieta świata odpuściła start w kadrze ze względu na napięty terminarz i udział w wieńczącym sezon WTA Finals. Tym razem musiała dołączyć do drużyny narodowej, ponieważ jest to dla niej jedyny sposób, by uzyskać możliwość startu w turnieju olimpijskim w Paryżu.

W dniach 12-13 kwietnia Polki zmierzą się ze Szwajcarkami w ramach Billie Jean King Cup, a stawką spotkania będzie awans do listopadowych finałów. Zdaniem Dawida Celta , który jest kapitanem naszej kadry, to "Biało-Czerwone" mają większe argumenty, by uzyskać przepustkę do turnieju w Sewilli.

"Na papierze mamy bardzo solidny zespół, ale papier przyjmie wszystko. Niemniej jesteśmy moim zdaniem faworytem tego spotkania. Zawsze walczymy o zwycięstwo, tak samo będzie tym razem" - podkreślał w rozmowie z "Faktem".

Wiadomo już, że Polki będą musiały poradzić sobie bez Magdy Linette , która w Szwajcarii nie pojawi się ze względów rodzinnych. Na miejscu są już z kolei Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. Iga Świątek dołączy do koleżanek we wtorek.

Polska zagra ze Szwajcarią w Billie Jean King Cup. Kapitan rywalek otwarcie

Głos przed meczem z Polską zabrał kapitan rywalek Heinz Gunthardt, który w przeszłości przez lata prowadził Steffi Graf. Cytowany przez Przegląd Sportowy Onet otwarcie wyznał, że teoretycznie Szwajcarki nie mają szans w starciu z "Biało-Czerwonymi". Tyle teorii, bo sport rządzi się innymi prawami.

Gramy u siebie, a publiczność zadba o to, by dodać nam skrzydeł. Niejednokrotnie udowodniliśmy, że jesteśmy lepsi, niż sugerowałyby suche pozycje tenisistek. Takie wydarzenia rządzą się swoimi prawami ~ zaznaczył.

Jak dodał Gunthardt, w przypadku meczów, do których przygotowuje się przez tydzień, powstaje "zupełnie inna dynamika zdarzeń" niż ma to miejsce na co dzień w tourze. "Postaramy się to wykorzystać" - zadeklarował.

Kapitan Szwajcarek zabrał też głos na temat Igi Świątek, która będzie liderką polskiej kadry i jej poważnym wzmocnieniem. Gunthardt nie ma złudzeń - gra przeciwko pierwszej rakiecie świata będzie nie lada wyzwaniem.

"Numer jeden mobilizuje nas wszystkich do działania. Zawodniczki, ale mnie również. Jej obecność w składzie rywalek to dla nas wielkie wyzwanie" - podsumował.

Mecz Polski ze Szwajcarią w Billie Jean King Cup odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia. W piątek zostaną rozegrane dwa mecze singlowe. W sobotę zostanie rozegrane trzecie starcie indywidualne, a jeśli któraś z drużyn będzie prowadziła już 3:0, mecz deblowy.



