Już po sezonie, a Sabalenka znów triumfuje. Deklasacja. Iga Świątek była bez szans

Aryna Sabalenka drugi raz z rzędu kończy rok w roli pierwszej rakiety świata. Finał tegorocznej kampanii był jednak dla niej słodko-gorzki. Bo choć na przestrzeni ostatnich miesięcy obroniła swoją pozycję i w wieńczącym zmagania turnieju WTA Finals utrzymała się do samego końca, bój o tytuł w Rijadzie przegrała z kretesem, ulegając Jelenie Rybakinie 3:6, 6:7(0).

Przegrana bardzo dotknęła Białorusinkę, która po meczu dała upust swoim emocjom. A z jej oczu - czemu trudno się dziwić - polało się morze łez.

Mimo to, patrząc na swoje dokonania w tym sezonie już na chłodno, wypoczywając w luksusach na zasłużonym urlopie, Aryna Sabalenka może być dumna z tego, co dokonała. Potwierdza to zresztą WTA.

WTA: Aryna Sabalenka królową polowania. Iga Świątek w tyle za rywalką

Oficjalny portal organizacji zarządzającej kobiecym tenisem podsumował sezon 2025, zbierając różnorakie statystyki. A te potwierdzają, że urodzona w Mińsku tenisistka nie miała sobie równych.

Chodzi między innymi o liczbę zdobytych tytułów. Aryna Sabalenka wzbogaciła w ostatnich miesiącach swoją pokaźną gablotę o kolejne cztery trofea - triumfując w Brisbane, Miami, Madrycie oraz na kortach US Open. W tym zestawieniu Iga Świątek - z trzema wygranymi turniejami - znalazła się na drugiej lokacie, do spółki z Jeleną Rybakiną oraz Jessicą Pegulą.

Znacznie większą różnicę widać już jednak w rankingu przedstawiającym liczbę rozegranych finałów. Tu Aryna Sabalenka już w dobitnie przewodzi stawce 24 zawodniczek, które dokonały tej sztuki więcej niż raz. Białorusinka grała w minionym sezonie o tytuł dziewięć razy, podczas gdy druga Jessica Pegula sześć razy, a trzecia Amanda Anisimova pięciokrotnie.

Na tym polu wielka rywalka zdeklasowała Igę Świątek, która przez półfinały przebrnęła "tylko" na czterech imprezach - w Seulu, Cincinnati, na Wimbledonie oraz w niemieckim Bad Homburg. Decydujący ból przegrała jednak wyłącznie w ostatnim przypadku, a taka skuteczność finałowych batalii zasługuje na uwagę.

W przeglądzie statystyk w wykonaniu WTA poza Igą Świątek wyróżniona została jeszcze jednak polska tenisistka - Katarzyna Kawa, której nazwisko znaleźć można w kategorii najniżej sklasyfikowanych w rankingu outsiderek, kwalifikantek oraz właścicielek dzikich kart, które zdołały błysnąć na turniejach w 2025 roku.

W przypadku 33-latki odnotowany został jej wyczyn z Bogoty, gdy najpierw przebrnęła przez kwalifikację, a potem jako wówczas 223. zawodniczka światowego zestawienia dotarła do finału, przegrywając ostatecznie z Camilą Osorio. Tylko jedna zawodniczka zdołała w tym roku zagrać o tytuł, mając niższy ranking. A była to zajmująca 235. lokatę podczas rywalizacji w Jiujiang Lilli Tagger.

