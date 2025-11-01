Turniej WTA Finals w Rijadzie kończy rywalizację światowej czołówki w tym sezonie, choć Igę czekają jeszcze zmagania w fazie play-off Billie Jean King Cup. Tu już jednak będzie reprezentować kraj, jej występy wpadną do oficjalnych statystyk, ale nie dostanie już za nie punktów.

Te może wywalczyć jeszcze w Rijadzie - WTA Finals ma na dodatek szczególne znaczenie. Ranking każdej z tenisistek składa się z 18 turniejów z poprzednich 52 tygodni, a ten kończący sezon jest traktowany dodatkowo. I w ramach kar nie może go zamieniać na "zerówki".

Świątek zaś, podobnie jak i Sabalenka, takie kary ostatnio dodała. Powodem była za mała liczba rozegranych turniejów rangi WTA 500 - organizacja wymaga aż sześciu takich występów w sezonie, Polka zaliczyła cztery, Białorusinka zaś trzy. W poniedziałkowym notowaniu Sabalence zamieniono więc 120 punktów za występ w Dubaju na zero, a Polce - 108 za Stuttgart.

Nie zmieniło to jednak faktu, że Aryna utrzymała nad Igę na tyle bezpieczną przewagę, że WTA Finals nie mogło już niczego zmienić w zakresie pozycji numer 1 w rankingu.

Iga Świątek zmniejszyła straty do Aryny Sabalenki. Białorusinka może odpowiedzieć już w niedzielę

Sabalenka w poniedziałek miała 9870 punktów, Świątek zaś - 8195. To różnica 1675 punktów, w Rijadzie można zdobyć ich tylko 1500. Po 200 za każde zwycięstwo w fazie grupowej, 400 za wygrany półfinał i kolejne 500 - za wygrany finał.

Iga zrobiła pierwszy krok - w 61 minut rozbiła Madison Keys 6:1, 6:2, jej wygrana była całkowicie bezdyskusyjna. 24-latka znakomicie serwowała, a wprowadzanie piłki kulało u Amerykanki. Madison była do tego stopnia rozczarowana swoim serwisem, że zaraz po meczu... udała się na boczny kort by poprawić ten element. W poniedziałek czeka ją mecz o wszystko z Amandą Anisimovą. Przegrana praktycznie straci szansę na awans do półfinału.

Świątek zaś ma sytuację w miarę bezpieczną, choć triumf w pierwszym spotkaniu niczego nie przesądza. Rok temu w tej samej hali też na starcie pokonała Barborę Krejcikovą, ale do półfinału nie awansowała. Ostatecznie zdecydowało to, że w tym spotkaniu przegrała seta. Teraz jest więc lepiej.

Co istotne - Iga dostała 200 punktów do rankingu WTA. Teraz jej strata do Sabalenki wynosi 1495 punktów, przewaga nad trzecią Coco Gauff - 1832.

Białorusinka w niedzielę zagra z Jasmine Paolini, Amerykanka zaś ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą. Jeśli wygrają, też dostaną 200 punktów.

Ranking WTA na żywo po pierwszym dniu WTA Finals:

1. Aryna Sabalenka - 9870 pkt

2. Iga Świątek - 8395 pkt

3. Coco Gauff - 6563 pkt

4. Amanda Anisimova - 5887 pkt

5. Jessica Pegula - 5183 pkt

6. Jelena Rybakina - 4550 pkt

7. Madison Keys - 4335 pkt

8. Jasmine Paolini - 4325 pkt

9. Mirra Andriejewa - 4319 pkt

10. Jekaterina Aleksandrowa - 3375 pkt

