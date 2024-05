Już oficjalnie, kolejna arena walki Świątek i Sabalenki. Znacznie trudniejsza dla Polki

Najlepsze tenisistki świata są już myślami przy rozpoczynającej się w najbliższą niedzielę głównej części French Open, choć niektóre z nich zdecydowały się jeszcze na grę w Strasbourgu. Nie dotyczy to największych gwiazd: Igi Świątek, Aryny Sabalenki czy Coco Gauff, one w Rzymie grały do samego końca, wystąpiły w finałach singla i debla.