Iga Świątek rozpoczyna niebawem okres w roku, w którym będzie broniła bardzo dużej części swoich punktów zdobytych do rankingu w poprzednim sezonie. Polka ma przed sobą turnieje w: Katarze (zwycięstwo), Dubaju (finał), Indian Wells (półfinał). To wszystko odbywało się jeszcze na nawierzchni twardej. Szans na poprawę swojego dorobku będzie więc stosunkowo niewiele, gdyż wyniki rok temu w tych turniejach rangi WTA 1000 były imponujące.

Pierwszą realną okazją do tego będzie dopiero potencjalny występ w WTA 1000 w Miami. Rok temu Świątek bowiem wycofała się z rywalizacji o ten tytuł z powodu kontuzji. Tutaj więc w tym roku na szali będzie 1000 możliwych do dodania punktów oraz trofeum. Po Miami nadejdzie już czas na ukochaną mączkę, gdzie również niewiele jest do zdobycia, a bardzo dużo do stracenia w kontekście pozycji w rankingu WTA. Najpierw trzeba jednak zacząć od rywalizacji o obronę tytułu w Katarze.