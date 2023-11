Już nie Iga Świątek. Niemcy ogłaszają nową gwiazdę

W listopadzie zeszłego roku organizatorzy turnieju WTA Bad Homburg Open zaskoczyli informacją, że gwiazdą w ich stosunkowo niewielkim turnieju będzie Iga Świątek - ówczesna liderka rankingu WTA, która rzadko decyduje się na grę w zawodach tej rangi. I Polka do Hesji przyjechała, ale - ku rozczarowaniu kibiców - wycofała się z gry przed półfinałem. W przyszłym roku to nie ona ma być magnesem dla kibiców, a inna zawodniczka mieszkająca na co dzień w... Polsce!