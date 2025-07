Aryna Sabalenka choć wciąż cieszy się z miana liderki rankingu WTA, ciągle czeka na swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w tym sezonie, dlatego zapewne z tym większą motywacją przystąpi do zbliżającego się coraz większymi krokami US Open. W dwóch z trzech dotychczasowych turniejów Wielkiego Szlema Białorusinka docierała aż do finału. Podczas Australian Open przegrała jednak walkę o końcowy triumf z reprezentantką Stanów Zjednoczonych Madison Keys, a na kortach Rolanda Garrosa udanie przeciwstawiła jej się kolejna z Amerykanek - Coco Gauff.