Justyna Kowalczyk ostro w sprawie Igi Świątek. "Szambo się wylewa"

Iga Świątek odpadła z tegorocznego Wimbledonu po porażce w ćwierćfinale z Eliną Switoliną. Zobacz: Ukrainka "wsiadła" na Igę Świątek. Polka na konferencji prasowej bez ogródek. "Nie wiedziałam, co zrobić"

Mimo to, Polka nie straciła pozycji liderki światowego rankingu, bo ostatecznie Aryna Sabalenka została zatrzymana w półfinale przez Ons Jabeur. Jednak po meczu Świątek rozpoczęła się w mediach oraz mediach społecznościowych potężna debata na temat przyczyn braku awansu Polki do półfinału. Ci, którzy mieli wygórowane oczekiwania wobec 22-latki w londyńskim turnieju, doszukiwali się "grzechów" popełnionych w przygotowaniach. To jednak nie wszystko. Pojawiły się też znacznie gorsze głosy, noszące znamiona typowego hejtu skierowanego wobec polskiej tenisistki.