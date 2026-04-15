Jest reakcja WTA na słowa Świątek. Komunikat dzień przed meczem

Dla Igi Świątek turniej WTA 500 w Stuttgarcie będzie wyjątkowy, ponieważ nie dość, że Polka zaczyna sezon na swojej ulubionej nawierzchni, czyli mączce, to będzie to jej pierwszy występ pod okiem nowego szkoleniowca, Francisco Roiga. Nic dziwnego, że temat nowego trenera 24-latki był poruszany podczas konferencji prasowej poprzedzającej zmagania w Niemczech. Wtedy naszą tenisistkę zapytano o to, jak długo trzeba będzie czekać na efekty jej pracy z Hiszpanem.

"Na razie na treningach widzę wiele pozytywnych zmian. Oczywiście, jeśli przez kilka miesięcy nie zrobię czegoś dobrze, to nie jest tak, że obudzisz się następnego dnia i zrobisz to, co trzeba. To się pojawi automatycznie. Staram się dać sobie czas. Francisco również mnie do tego zachęca" - mówiła.

Na tym nie koniec. Wprawdzie Świątek dała do zrozumienia, że już widzi poprawę w swojej grze, ale ma świadomość, że nie może oczekiwać diametralnej przemiany na korcie.

Oczekuję, że po prostu poprawię się na korcie treningowym, potem może w meczach. Ale nie będę dla siebie zbyt surowa. Nie będę oceniała się zbyt pochopnie. To ma być proces. Jak to mówią, to nie sprint, to maraton. Chciałabym przyjechać na kolejne turnieje z takim nastawieniem

WTA reaguje na słowa Igi Świątek, jakie padły w Stuttgarcie

Obojętnie obok słów 24-latki nie przeszła WTA. Organizacja zarządzająca kobiecym tenisem we wtorek, a więc dzień przed meczem Świątek z Laurą Siegemund, doceniła dojrzałą wypowiedź Polki i zawarła ją w swoim zestawieniu "10 najlepszych cytatów z dnia medialnego".

"To nie sprint, to maraton. Chciałbym przyjechać na kolejne turnieje z takim nastawieniem - Świątek o tym, jak dostosowała oczekiwania, zatrudniając nowego trenera Francisco Roiga" - czytamy.

W tym samym zestawieniu zamieszczono także cytat m.in. z konferencji Jeleny Rybakiny, którą zapytano o pogoń za Aryną Sabalenką w rankingu WTA.

"Nie przywiązuję wagi do punktów z każdego turnieju. Wiem tylko, że muszę dobrze wypaść, żeby dotrwać do końca turnieju, niezależnie od tego, w jakiej formie zagram" - odparła Kazaszka.

Przypomnijmy, że Iga Świątek z racji rozstawienia w pierwszej rundzie w Stuttgarcie miała wolny los, z Laurą Siegemund zagra w ramach drugiej rundy. Początek tego spotkania najwcześniej o godz. 18:30, po zakończeniu meczu Jeleny Ostapenko z Mirrą Andriejewą. Na relację tekstową na żywo z meczu Świątek zapraszamy do Interii.

