Jest reakcja trenera Igi Świątek na to, co stało się z Polką na początku meczu

- Nie wiem, czy to najlepszy tenis na trawie, jaki Iga gra. Za to na pewno najbardziej swobodny. Trochę bardziej „czuje” tę trawę. Tylko początek został lekko przespany. Brak energii, a też do końca nie wiem, dlaczego. Na pewno zapytamy Igę, o co chodziło - mówi w rozmowie z Interią Maciej Ryszczuk, trener przygotowania fizycznego Polki, z którym wysłannik Interii na Wimbledon rozmawiał dosłownie kilka minut po wygranym 6:4, 6:1 meczu z Clarą Tauson, na wagę awansu do ćwierćfinału.