Jest potwierdzenie. Świątek trafiła na listę. Nie miała nic do powiedzenia
Iga Świątek jest już w 1/8 finału Roland Garros. Awans do tej fazy turnieju zapewniła sobie dzięki wygranej z Magdą Linette 6:4, 6:4. Pojedynek elektryzował fanów tenisa na długo przed wyjściem obu zawodniczek na kort. Miał bowiem historyczny wymiar. Zaraz po wygranej piłce meczowej Raszynianka trafiła na listę, na której do tej pory figurowało tylko pięć polskich nazwisk.
Do piątkowej konfrontacji Igi Świątek i Magdy Linette doszło w samo południe na korcie centralnym. Faworytką pozostawała Raszynianka. Ale przecież tak samo było w marcu podczas Miami Open.
Była liderka światowego rankingu przegrała wówczas ze starszą koleżanką 6:1, 5:7, 3:6. Przerwała w ten sposób passę zwycięskich meczów otwarcia w turniejach singlowych. Seria trwała od sierpnia 2021 roku i zakończyła się na 73 takich występach.
Iga Świątek w 1/8 finału Roland Garros. Trafiła na listę, która przez 11 lat pozostawała zamknięta
Po porażce Świątek w Miami z posadą jej coacha pożegnał się Wim Fissette. Zastąpił go Francisco Roig i to on odpowiadał za ustalenie strategii gry na paryski rewanż z Linette. Z zadania wywiązał się bez zarzutu.
Iga odegrała się za potknięcie na Florydzie i tym razem rozstrzygnęła spotkanie w dwóch setach. Na jej korzyść przemawiała zmiana nawierzchni - z twardej na ziemną. Wygrała 6:4, 6:4 i jest już w 1/8 finału.
Po raz pierwszy w kronikach singlowej rywalizacji na kortach French Open doszło do meczu dwóch postaci z Polski (bez podziału na kobiety i mężczyzn). Nie było to jednak pierwsze takie wydarzenie w imprezach wielkoszlemowych. Wcześniej obserwowaliśmy cztery podobne potyczki w Wimbledonie i trzy w US Open.
Osiem gier, ale... tylko pięć nazwisk triumfatorów. Aż do dzisiaj grono zwycięzców tworzyli Władysław Skonecki, Aleksandra Olsza, Agnieszka Radwańska (trzy wygrane spotkania), Jerzy Janowicz i Magda Linette. Teraz jako szósta dołącza do nich Świątek.
Ta nietypowa sztafeta rozpoczęła się niemal w zamierzchłych czasach, bo w 1951 roku. W XX wieku doszło jedynie do dwóch polsko-polskich konfrontacji. Kolejne odbyły się w okresie 2008-2015. Teraz, po 11 latach przerwy, zapisujemy najnowszy rozdział tej historii.
Polsko-polskie mecze w singlowych turniejach Wielkiego Szlema:
1951, Wimbledon: Władysław Skonecki - Ignacy Tłoczyński 6:3, 6:4, 6:4 (II runda)
1996, Wimbledon: Aleksandra Olsza - Magdalena Grzybowska 6:4, 6:4 (II runda)
2008, Wimbledon: Agnieszka Radwańska - Marta Domachowska 6:1, 6:3 (II runda)
2011, US Open: Agnieszka Radwańska - Urszula Radwańska 6:2, 6:3 (I runda)
2013, Wimbledon: Jerzy Janowicz - Łukasz Kubot 7:5, 6:4, 6:4 (ćwierćfinał)
2015, US Open: Magda Linette - Urszula Radwańska 7:6 (7-3), 6:1 (I runda)
2015, US Open: Agnieszka Radwańska - Magda Linette 6:3, 6:2 (II runda)