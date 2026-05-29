Jest potwierdzenie. Świątek trafiła na listę. Nie miała nic do powiedzenia

Do piątkowej konfrontacji Igi Świątek i Magdy Linette doszło w samo południe na korcie centralnym. Faworytką pozostawała Raszynianka. Ale przecież tak samo było w marcu podczas Miami Open.

Była liderka światowego rankingu przegrała wówczas ze starszą koleżanką 6:1, 5:7, 3:6. Przerwała w ten sposób passę zwycięskich meczów otwarcia w turniejach singlowych. Seria trwała od sierpnia 2021 roku i zakończyła się na 73 takich występach.

Iga Świątek w 1/8 finału Roland Garros. Trafiła na listę, która przez 11 lat pozostawała zamknięta

Po porażce Świątek w Miami z posadą jej coacha pożegnał się Wim Fissette. Zastąpił go Francisco Roig i to on odpowiadał za ustalenie strategii gry na paryski rewanż z Linette. Z zadania wywiązał się bez zarzutu.

Iga odegrała się za potknięcie na Florydzie i tym razem rozstrzygnęła spotkanie w dwóch setach. Na jej korzyść przemawiała zmiana nawierzchni - z twardej na ziemną. Wygrała 6:4, 6:4 i jest już w 1/8 finału.

Po raz pierwszy w kronikach singlowej rywalizacji na kortach French Open doszło do meczu dwóch postaci z Polski (bez podziału na kobiety i mężczyzn). Nie było to jednak pierwsze takie wydarzenie w imprezach wielkoszlemowych. Wcześniej obserwowaliśmy cztery podobne potyczki w Wimbledonie i trzy w US Open.

Osiem gier, ale... tylko pięć nazwisk triumfatorów. Aż do dzisiaj grono zwycięzców tworzyli Władysław Skonecki, Aleksandra Olsza, Agnieszka Radwańska (trzy wygrane spotkania), Jerzy Janowicz i Magda Linette. Teraz jako szósta dołącza do nich Świątek.

Ta nietypowa sztafeta rozpoczęła się niemal w zamierzchłych czasach, bo w 1951 roku. W XX wieku doszło jedynie do dwóch polsko-polskich konfrontacji. Kolejne odbyły się w okresie 2008-2015. Teraz, po 11 latach przerwy, zapisujemy najnowszy rozdział tej historii.

Polsko-polskie mecze w singlowych turniejach Wielkiego Szlema:

1951, Wimbledon: Władysław Skonecki - Ignacy Tłoczyński 6:3, 6:4, 6:4 (II runda)

1996, Wimbledon: Aleksandra Olsza - Magdalena Grzybowska 6:4, 6:4 (II runda)

2008, Wimbledon: Agnieszka Radwańska - Marta Domachowska 6:1, 6:3 (II runda)

2011, US Open: Agnieszka Radwańska - Urszula Radwańska 6:2, 6:3 (I runda)

2013, Wimbledon: Jerzy Janowicz - Łukasz Kubot 7:5, 6:4, 6:4 (ćwierćfinał)

2015, US Open: Magda Linette - Urszula Radwańska 7:6 (7-3), 6:1 (I runda)

2015, US Open: Agnieszka Radwańska - Magda Linette 6:3, 6:2 (II runda)

