Jest ostrzeżenie dla Świątek. Godziny przed meczem na Wimbledonie. "Absolutnie"

6:1, 2:6, 6:3 - takim wynikiem zakończyło się spotkanie Igi Świątek z Taylor Townsend w pierwszej rundzie Wimbledonu. Po kapitalnym początku obrończyni tytułu w drugim secie ewidentnie przygasła, a momentami nie przypominała samej siebie. Potrzebna była trzecia partia.

Ostatecznie Polka wygrała pierwszy trzysetowy mecz w sezonie. Zaraz po ostatnim gemie emocje wzięły górę. Na twarzy czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej pojawiły się olbrzymie łzy.

Dawid Celt z ostrzeżeniem dla Świątek przed drugą rundą Wimbledonu

- Styl odłożyłbym na bok. W tym przypadku najważniejsze jest zwycięstwo. Wiemy, z jakimi problemami Iga boryka się od dłuższego czasu - powiedział w podcascie "Break Point" Dawid Celt, który tłumaczył, że Raszynianka nadal zmaga się przede wszystkim z kłopotami natury psychologicznej.

Kapitan reprezentacji Polski BJK, ekspert i doświadczony trener zdaje sobie sprawę z faktu, z jaką presją musi zmagać się Świątek. Wszystko to generuje napięcie, które kiedyś musi znaleźć swoje ujście.

W drugiej rundzie turnieju w Londynie przeciwniczką naszej tenisistki będzie Karolina Pliskova. 34-letnia Czeszka to była liderka rankingu WTA, finalistka Wimbledonu i US Open sprzed lat. W tourze obie zawodniczki mierzyły się na korcie trzykrotnie. Ponadto dwa razy reprezentantka naszych południowych sąsiadów oddawała mecz walkowerem.

Świątek jeszcze nigdy nie przegrała z tą rywalką. Co więcej, w 2021 roku ograła ją do zera w finale WTA 1000 Rzym. Mimo to obecnie 25-latka nie może w ciemno zakładać kolejnego zwycięstwa. - Pliskova? Absolutnie bym jej nie lekceważył. Może prime ma już za sobą, ale cały czas jest bardzo groźna. To, co może imponować - jest cały czas zdeterminowana żeby grać, odbudowywać ranking, jest już w okolicach 80. miejsca - mówi Celt.

- To wiele nam mówi. Pamiętamy, jak dużo osiągnęła. Wypadła przez kontuzję, ale szybko ten ranking odbudowała. Nie musi prosić o "dzikie karty", kwalifikuje się dzięki dobrym występom. To świetnie serwująca zawodniczka. Wie, o co chodzi na trawie. Grająca bardzo nisko, płasko, więc to też może Idze sprawić problem. Oczywiście, pewnie nie będzie poruszać się aż tak dobrze - paradoksalnie - jak Townsend, która moim zdaniem rusza się lepiej niż Pliskova. Ale znowu - Pliskova ma więcej jakości w uderzeniach, więcej powtarzalności, regularności, dobry serwis. No taki bardzo wymagający mecz, tak bym powiedział (czeka Igę - red.) - uzupełnił ekspert, który podkreśla, że spoglądanie na bezpośrednie spotkania tych tenisistek nie ma większego sensu. Jednocześnie Dawid Celt wierzy, że Polka znajdzie sposób na Czeszkę i zamelduje się w trzeciej rundzie Wimbledonu.

Iga Świątek, Dawid Celt Tomasz Jastrzebowski Reporter

Iga Świątek HENRY NICHOLLS / AFP AFP

Karolina Pliskova Glyn Kirk AFP





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