Iga Świątek ma za sobą słodko-gorzkie rozpoczęcie sezonu na mączce. Choć w przeszłości wygrywała zarówno turniej w Stuttgarcie, jak i w Madrycie, tym razem musiała obejść się smakiem i oba te miasta opuściła bez końcowego trofeum. W Niemczech Raszynianka musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej. W Hiszpanii natomiast, w trakcie meczu z Ann Li, była liderka światowego rankingu kobiecego tenisa skreczowała z powodu problemów zdrowotnych.

W Rzymie jednak wszystko układa się po myśli siedmiokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej. W meczu otwarcia Polka pokonała dawną deblową partnerkę Catherine McNally 6:1, 6:7(5), 6:3. W kolejnej rundzie odprawiła z kwitkiem Elisabettę Cocciaretto 6:1, 6:0.

W 1/8 finału nasza reprezentantka zmierzy się z naprawdę mocną przeciwniczką, która obecnie szlifuje swoje umiejętności pod okiem byłego trenera Polki, Tomasza Wiktorowskiego. Mecz Igi Świątek i Naomi Osaki pierwotnie miał rozpocząć się w poniedziałek nie wcześniej niż przed godziną 18.00. Na kilka godzin przed wyjściem obu pań na kort stało się jednak jasne, że starcie to rozpocząć się może z opóźnieniem.

Mecz Igi Świątek i Naomi Osaki może rozpocząć się z opóźnieniem. Oto powód

Sytuacja na BNP Paribas Arena mocno się skomplikowała po tym, jak pierwsze mecze odbywające się na tym korcie przeciągnęły się do blisko dwóch godzin każdy. Obecnie na obiekcie trwa starcie Elina Switolina - Nikola Bartunkova, a jeszcze zanim Świątek i Osaka rozpoczną swoją batalię, na korcie zobaczymy Daniiła Miedwiediewa i Pablo Llamasa Ruiza.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację wiele wskazuje na to, że Iga Świątek i Naomi Osaka na kort wkroczą około godziny 19.00. Wszystko jednak może jeszcze ulec zmianie.

