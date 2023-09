Jest o co grać w Tokio. Iga Świątek może sporo odrobić do Aryny Sabalenki

Aryna Sabalenka nie zdecydowała się do tej pory na żaden start po rywalizacji w amerykańskim turnieju wielkoszlemowym. Zobaczymy ją dopiero w Pekinie. Ten turniej rusza w sobotę, 30 września.

Iga Świątek była pierwotnie anonsowana do Guadalajary, ale zrezygnowała z występu w Meksyku z uwagi na chęć dłuższego odpoczynku i lepsze przygotowanie się do rywalizacji w Azji. W tym tygodniu nasza zawodniczka będzie grać w Tokio, a później również uda się do Chin.

Potem obie tenisistki zaliczą dłuższą przerwę i zobaczymy je dopiero w wieńczących sezon finałach WTA, czyli rywalizacji dla ośmiu najlepszych tenisistek danego roku. Zanim jednak do tego dojdzie - skupmy się najpierw na tym, co się wydarzy w Tokio, gdzie będzie grać nasza tenisistka.

Pierwsza część ekskluzywnej rozmowy z Igą Świątek. "Siatkówka mogłaby być sportem narodowym" / Polsat Sport / Polsat Sport

Ile punktów może odrobić Iga Świątek do Aryny Sabalenki w Tokio?

Iga Świątek traci obecnie w rankingu 1071 pkt do Aryny Sabalenki. Wiemy na pewno, że nasza reprezentantka nie straci żadnych punktów w tym tygodniu. Podobnie wygląda sytuacja u nieobecnej w Tokio aktualnej liderki rankingu. To oznacza jedno - przewaga Sabalenki nad raszynianką nie zwiększy się po zmaganiach w stolicy kraju kwitnącej wiśni i wciąż będzie wynosić maksymalnie 1071 pkt.

Co się musi stać, by zawodniczka z Polski odrobiła jakiekolwiek punkty do swojej konkurentki? Iga Świątek potrzebuje awansować co najmniej do finału turnieju w Tokio. Najgorszy wynik punktowy spośród turniejów nieobowiązkowych, który jest obecnie brany pod uwagę przy rankingu 22-latki, to 215 pkt za ćwierćfinał WTA 1000 w Rzymie.

Za finał turnieju rangi WTA 500 można otrzymać 305 pkt, a za zwycięstwo - 470 pkt. Za osiągnięcie fazy półfinałowej można uzyskać "tylko" 185 pkt. Gdyby Polka odpadła w meczu o finał imprezy, wówczas jej rezultat punktowy za zmagania w Tokio w ogóle nie wliczałby się w tym momencie do rankingu WTA, bo osiągnęłaby zbyt mało punktów, by zastąpić najsłabszy liczący się rezultat.



Scenariusze punktowe dla Igi Świątek po turnieju w Tokio:

dotarcie maksymalnie do półfinału - 8195 pkt w rankingu (strata 1071 pkt do Aryny Sabalenki )

w rankingu (strata do ) awans do finału - 8285 pkt w rankingu (strata 981 pkt do Aryny Sabalenki )

w rankingu (strata do ) wygranie turnieju - 8450 pkt w rankingu (strata 816 pkt do Aryny Sabalenki)

To oznacza, że po rywalizacji w stolicy Japonii, Iga Świątek może w najgorszym przypadku tracić 1071 pkt do Aryny Sabalenki, a w najlepszym - 816 pkt. Jest zatem o co grać. Potencjalny sukces w Tokio może spowodować, że nasza zawodniczka będzie miała szanse odzyskać prowadzenie w rankingu jeszcze w tym sezonie.



Iga Świątek / AFP

Aryna Sabalenka, Iga Świątek / Burak Akbulut/Anadolu / AFP