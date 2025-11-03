Iga Świątek na inaugurację WTA Finals pokonała Madison Keys. W poniedziałek mogła sobie zapewnić awans do półfinału, ale przede wszystkim musiała pokonać Jelenę Rybakinę. Tak się jednak nie stało. Polka uległa Kazaszce 6:3, 1:6, 0:6. Rybakina zanotowała drugie zwycięstwo, a kilka godzin po spotkaniu ze Świątek okazało się, że jest już pewna awansu do półfinału. Stało się tak, bowiem Amanda Anisimova pokonała Madison Keys.

WTA Finals. Świątek - Anisimova o awans do półfinału. Jest godzina meczu

Sytuacja w grupie imienia Sereny Williams jest więc klarowna. Środowy mecz Świątek - Anisimova wyłoni drugą półfinalistkę. O której godzinie odbędzie się to spotkanie? Organizatorzy wydali już oficjalny komunikat.

Wynika z niego, że Polka i Amerykanka zagrają w środę (5 listopada) nie przed godz. 16:30 czasu polskiego. Wcześniej zostanie rozegrany mecz deblowy, a także starcie Rybakina - Keys.

Świątek - Anismomova. Wielki rewanż za US Open

Iga Świątek i Amanda Anisimova mierzyły się ze sobą dwukrotnie w karierze. Miało to miejsce w tym roku. W pamiętnym finale Wimbledonu Polka rozgromiła Amerykankę 6:0, 6:0. Anisimova wzięła rewanż w ćwierćfinale US Open. Wówczas pokonała drugą rakietę świata 6:4, 6:3.

Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11]