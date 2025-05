Jest kolejny głos ws. Świątek. Niepokojące. "Tego nie było widać"

0 - w tylu finałach tego sezonu do tej pory zagrała Iga Świątek . Początek roku w wykonaniu naszej tenisistki był naprawdę obiecujący. Na Australian Open dotarła aż do półfinału, gdzie stoczyła zacięty bój z późniejszą triumfatorką imprezy, czyli Madison Keys. Wydawało się, że po solidnych meczach na twardych kortach forma 23-latki na mączce będzie jeszcze lepsza.

Niepokojące słowa ws. Świątek. Zaraz przed Roland Garros

To dla mnie naprawdę duże zaskoczenie, że po tak świetnym początku roku – bo trzeba przyznać, że był naprawdę bardzo dobry – nastąpiło to, co nastąpiło, czyli zjazd formy tenisowej

Następnie 41-latka skupiła się kwestiach mentalnych, które obecnie nie są najmocniejszą stroną Świątek. - Pamiętajmy, że kiedyś bardzo nerwowo reagowała. Kiedy przypominam sobie US Open 2020 i pierwszą rundę, roztrzaskała rakietę po pierwszym secie. Tego nie było widać, tylko było słychać, zachowywała się bardzo, ale to bardzo nerwowo - mówiła ekspertka, przypominając o "młodzieńczej frustracji" Świątek. Wiele czasu Sakowicz-Kostecka poświęciła na analizę technicznych elementów gry 23-latki, biorąc pod lupę osłabiający się serwis oraz niepewny forehand.

- Moim zdaniem na pewno serwis i forhend wciąż mogą być lepsze, zwłaszcza ten pierwszy element. To jednak żadne odkrycie - podkreśliła. 41-latka zdziwiła się również, że czterokrotna mistrzyni French Open aż tak wcześnie zameldowała się w stolicy Francji. - Spodziewałam się, że raczej uda się do bardziej odosobnionego miejsca po to, żeby mieć tam spokój, żeby nikt jej nie filmował i nie analizował (...) Długie przebywanie nakręca myśli o występie, o jak najlepszym zaprezentowaniu się - zaznaczyła. Jak rozmówczyni "TVP Sport" ocenia szanse Igi Świątek przed turniejem?

- Ćwierćfinał to będzie bardzo dobry wynik, półfinał świetny, a wszystko, co wyżej to już coś na miarę sukcesu sprzed pięciu lat. Pierwsze mecze będą dla niej najtrudniejsze. W momencie, kiedy dojdzie do ćwierćfinału, będzie miała za sobą cztery starcia, w których już można zbudować pewność siebie. Wiele więc też zależy od losowania. Z tym bywa jednak różnie - powiedziała. Rywalizacja w głównej drabince ruszy 25 maja.