Jest decyzja ws. Świątek przed starciem z Niemcami. Komunikat z Sydney. To już pewne
Już tylko godziny dzielą nas od premierowego pojedynku reprezentacji Polski z Niemcami na tegorocznym turnieju United Cup. Tymczasem z Sydney dotarły do nas niezwykle ważne wieści dotyczące naszej kadry. Zapadła bowiem kluczowa decyzja dotycząca zarówno naszej wiceliderki rankingu WTA Igi Świątek, jak i wracającego do gry po problemach zdrowotnych Huberta Hurkacza.
Reprezentacja Niemiec ma już za sobą pierwszą grupową potyczkę na United Cup, a była ona udana dla naszych zachodnich sąsiadów, którzy wygrali z Holandią. Triumf zapewniło im najpierw zwycięstwo Evy Lis nad Suzan Lamens, a następnie Alexandra Zvereva nad Tallonem Griekspoorem.
W poniedziałek na Ken Rosewall Arenie w Sydney w końcu zobaczymy w akcji także "Biało-Czerwonych", którzy na dobry - miejmy nadzieję - początek zagrają właśnie z Niemcami.
Już wcześniej było jasne, że polsko-niemiecką rywalizację otworzy tenisowy bój Huberta Hurkacza z Alexanderem Zverevem. Obaj zawodnicy - jak podają organizatorzy - mają wyjść na kort nie wcześniej niż o godzinie 7:30 rano czasu polskiego.
Potem - nie przed 9:00 - do gry wkroczy Iga Świątek, której singlową rywalką będzie wspomniana już Eva Lys.
O losach zwycięstwa może jednak zdecydować dopiero w mikście. Do tej pory wciąż nie było wiadomo, kto stanie po obu stronach siatki. W końcu nadeszło jednak oficjalne potwierdzenie w tej sprawie.
Tenis: United Cup. Zapadła decyzja. Wiadomo, co z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem
Wiemy już, że po naszej stronie do gry zgłoszeni zostali Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. W niemieckiej ekipie do gry w duecie wyznaczeni zostali natomiast Laura Siegemund oraz Alexander Zverev.
Po rywalizacji z Niemcami reprezentację Polski - która już dwukrotnie dotarła do finału United Cup - czeka jeszcze w środę walka z Holandią.
Przypomnijmy, że prawo do gry w ćwierćfinale zapewni sobie automatycznie każdy zwycięzca grupy, a do tego grona dołączą także najlepsze ekipy z drugich miejsc z obu lokalizacji - Sydney oraz Perth.