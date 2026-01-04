Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jest decyzja ws. Świątek przed starciem z Niemcami. Komunikat z Sydney. To już pewne

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Już tylko godziny dzielą nas od premierowego pojedynku reprezentacji Polski z Niemcami na tegorocznym turnieju United Cup. Tymczasem z Sydney dotarły do nas niezwykle ważne wieści dotyczące naszej kadry. Zapadła bowiem kluczowa decyzja dotycząca zarówno naszej wiceliderki rankingu WTA Igi Świątek, jak i wracającego do gry po problemach zdrowotnych Huberta Hurkacza.

Młoda kobieta ubrana w biały sportowy strój i czapkę z daszkiem, z poważnym i skupionym wyrazem twarzy, trzyma złożone dłonie przed sobą; w tle widoczna czerwona flaga oraz sylwetki innych osób.
Iga ŚwiątekLEV RADINAFP

Reprezentacja Niemiec ma już za sobą pierwszą grupową potyczkę na United Cup, a była ona udana dla naszych zachodnich sąsiadów, którzy wygrali z Holandią. Triumf zapewniło im najpierw zwycięstwo Evy Lis nad Suzan Lamens, a następnie Alexandra Zvereva nad Tallonem Griekspoorem.

W poniedziałek na Ken Rosewall Arenie w Sydney w końcu zobaczymy w akcji także "Biało-Czerwonych", którzy na dobry - miejmy nadzieję - początek zagrają właśnie z Niemcami.

Już wcześniej było jasne, że polsko-niemiecką rywalizację otworzy tenisowy bój Huberta Hurkacza z Alexanderem Zverevem. Obaj zawodnicy - jak podają organizatorzy - mają wyjść na kort nie wcześniej niż o godzinie 7:30 rano czasu polskiego.

Potem - nie przed 9:00 - do gry wkroczy Iga Świątek, której singlową rywalką będzie wspomniana już Eva Lys.

O losach zwycięstwa może jednak zdecydować dopiero w mikście. Do tej pory wciąż nie było wiadomo, kto stanie po obu stronach siatki. W końcu nadeszło jednak oficjalne potwierdzenie w tej sprawie.

Tenis: United Cup. Zapadła decyzja. Wiadomo, co z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem

Wiemy już, że po naszej stronie do gry zgłoszeni zostali Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. W niemieckiej ekipie do gry w duecie wyznaczeni zostali natomiast Laura Siegemund oraz Alexander Zverev.

Po rywalizacji z Niemcami reprezentację Polski - która już dwukrotnie dotarła do finału United Cup - czeka jeszcze w środę walka z Holandią.

Przypomnijmy, że prawo do gry w ćwierćfinale zapewni sobie automatycznie każdy zwycięzca grupy, a do tego grona dołączą także najlepsze ekipy z drugich miejsc z obu lokalizacji - Sydney oraz Perth.

Zobacz również:

Iga Świątek (na zdjęciu z Janem Zielińskim) rozpoczyna rok 2026 jako wiceliderka rankingu WTA
Iga Świątek

Komunikat dla Świątek. Nic z 1632 punktów. Jaśniej się już nie da

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Iga Świątek: Gra dla reprezentacji Polski to zawsze ogromna przyjemność. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Kobieta siedząca przy stole podczas konferencji prasowej, trzymająca mikrofon, w tle logo WTA Tour oraz BNP Paribas, sportowe ubranie
Iga Świątek AFP
Hubert Hurkacz
Hubert HurkaczNicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja