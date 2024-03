Turnieje rozgrywane w Stanach Zjednoczonych mają to do siebie, że dla Europejczyków oglądanie zmagań najlepszych tenisistów i tenisistek niejednokrotnie wiąże się z "zarywaniem nocy". Nie inaczej było w przypadku ostatniego meczu Igi Świątek z Lindą Noskovą. Polka zaczęła rywalizację w Miami Open od pewnego zwycięstwa nad Camilą Giorgi. "Pomściła" w ten sposób Magdalenę Fręch, która poległa w pierwszej rundzie właśnie w starciu z Włoszką.

Świątek znów górą nad Noskovą. W 2024 roku jest 2:1 dla Polki

Po starciu w Miami Open bilans tegorocznych meczów z Czeszką wynosi 2:1 dla Polki, choć to 19-latka wygrała pierwszego seta. Tym razem raszynianka popełniała mnóstwo niewymuszonych błędów, co wykorzystywała rywalka. Gdy triumfowała po tie-breaku, sytuacja zrobiła się nieciekawa. Świątek utrzymała jednak nerwy na wodzy, oddzieliła pierwszego seta grubą kreską i do drugiego przystąpiła z innym nastawieniem.

Kolejne dwa sety padły na szczęście już łupem Igi, choć do ostatnich chwil nie było pewności, czy to ona wyjedzie z tego meczu zwycięska. Na szczęście wygrała 6:7(7), 6:4, 6:4 i awansowała do kolejnej rundy. W niej zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Z Rosjanką miała okazję mierzyć się do tej pory czterokrotnie i tylko raz poległa.