Trzy lata temu Iga Świątek grała o półfinał Internazionali d'Italia z Jeleną Rybakiną. To była ta deszczowa edycja, gdy w drugim tygodniu rywalizacji pogoda wywracała harmonogram do góry nogami. Było wilgotno, zimno, tamto spotkanie zaczynało się po męskim starciu, już po godz. 22. A gdy było już pół godziny po północy, Świątek skreczowała, po czwartym gemie trzeciego seta. Powodem była kontuzja, później wszyscy drżeli, czy ówczesna liderka rankingu zdoła wyleczyć się na French Open.

Zdążyła, wygrała. A w finale Rybakina zaczęła mecz z Anheliną Kalininą już po godz. 23, też przeszkadzał deszcz. Ukrainka zrezygnowała z gry po pierwszym gemie drugiego seta, doznała kontuzji. Też było już po północy. Włosi nie zdecydowali się przesunąć go z soboty na niedzielę.

W Rzymie wciąż nie ma bowiem zadaszenia nad głównymi obiektami - i do 2028 roku mieć nie będzie. To zaś powoduje obawy w przypadku rozgrywania spotkań zwłaszcza późnym wieczorem. Świątek zaś nie ukrywa, że woli grać w trakcie dnia.

Ćwierćfinały zostały rozłożone na dwa dni - te z górnej części drabinki odbywają się we wtorek, te z dolnej - w środę. Na jutro były więc planowane mecze Świątek z Pegulą oraz Rybakiny ze Switoliną. Jedno z nich w sesji dziennej, drugie - w wieczornej. To że Polka trenowała dziś po godz. 13 dawało sygnał, że chce mieć zajęcia w porze spotkania. A później pojawiła się informacja, że Rybakina zamówiła kort na rozgrzewkę na godz. 17. To była już jasna informacja, że Polka nie będzie musiała czekać z rywalizacją do późnych godzin.

WTA 1000 w Rzymie. Jest potwierdzenie ws. terminu meczu Świątek - Pegula

Po godz. 18 przyszło potwierdzenie ws. planu gier na środę. Po pierwsze - Iga wraca po jednomeczowej "banicji" na Campo Centrale. A po drugie - zagra w sesji dziennej.

Jej spotkanie z Jessicą Pegulą odbędzie się jako pierwsze na największym rzymskim stadionie tenisowym w stolicy Włoch, ale nie przed godz. 13. Później musi się odbyć męski ćwierćfinał: Casper Ruud zmierzy się z Karenem Chaczanowem,

Mecz Rybakiny ze Switoliną też jest w planie na Campo Centrale - jako pierwszy w sesji wieczornej, po godz. 19. Później na ten stadion wyjdą panowie: Rafael Jodar i Luciano Darderi. Pegulę zaś wieczorem czeka starcie o półfinał debla.

Nieco inaczej ma to wyglądać w czwartek - wtedy odbędą się półfinały. Ten w górnej części drabinki prawdopodobnie zacznie się po godz. 15, a ten w dolnej - jako drugi w sesji wieczornej. Czyli po godz. 20.30, a może nawet i po 21.00. Wtedy Polka będzie musiała rywalizować wieczorem, o ile oczywiście najpierw ogra 32-letnią Amerykankę.

