Jest decyzja ws. meczu Świątek z Pegulą w Rzymie. Powrót Polki potwierdzony

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

W środę awans do półfinału Internazionali d'Italia, po raz pierwszy w karierze, wywalczyła już 36-letnia Sorana Cirstea, wieczorem na to samo szansę będzie miała lepsza ze spotkania Coco Gauff - Mirra Andriejewa. Polskich kibiców najbardziej interesują jednak środowe potyczki: Iga Świątek zagra z Jessicą Pegulą, a Jelena Rybakina - z Eliną Switoliną. Jasne było, że tylko jedno z tych spotkań odbędzie się w sesji dziennej, a na środę w stolicy Włoch zapowiadane są opady deszczu. Znamy już godzinę starcia Polki.

article cover
Iga Świątek, Rzym 2026Robert PrangeGetty Images

Trzy lata temu Iga Świątek grała o półfinał Internazionali d'Italia z Jeleną Rybakiną. To była ta deszczowa edycja, gdy w drugim tygodniu rywalizacji pogoda wywracała harmonogram do góry nogami. Było wilgotno, zimno, tamto spotkanie zaczynało się po męskim starciu, już po godz. 22. A gdy było już pół godziny po północy, Świątek skreczowała, po czwartym gemie trzeciego seta. Powodem była kontuzja, później wszyscy drżeli, czy ówczesna liderka rankingu zdoła wyleczyć się na French Open.

Zdążyła, wygrała. A w finale Rybakina zaczęła mecz z Anheliną Kalininą już po godz. 23, też przeszkadzał deszcz. Ukrainka zrezygnowała z gry po pierwszym gemie drugiego seta, doznała kontuzji. Też było już po północy. Włosi nie zdecydowali się przesunąć go z soboty na niedzielę.

Zobacz również:

Iga Świątek triumfująca podczas meczu z Naomi Osaką. Rzym 2026
Iga Świątek

Kosmiczny tenis Świątek, Osaka ruszyła do Wiktorowskiego. Dwa sety w Rzymie

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

W Rzymie wciąż nie ma bowiem zadaszenia nad głównymi obiektami - i do 2028 roku mieć nie będzie. To zaś powoduje obawy w przypadku rozgrywania spotkań zwłaszcza późnym wieczorem. Świątek zaś nie ukrywa, że woli grać w trakcie dnia.

Ćwierćfinały zostały rozłożone na dwa dni - te z górnej części drabinki odbywają się we wtorek, te z dolnej - w środę. Na jutro były więc planowane mecze Świątek z Pegulą oraz Rybakiny ze Switoliną. Jedno z nich w sesji dziennej, drugie - w wieczornej. To że Polka trenowała dziś po godz. 13 dawało sygnał, że chce mieć zajęcia w porze spotkania. A później pojawiła się informacja, że Rybakina zamówiła kort na rozgrzewkę na godz. 17. To była już jasna informacja, że Polka nie będzie musiała czekać z rywalizacją do późnych godzin.

Zobacz również:

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału WTA 1000 w Rzymie, pokonując w znakomitym stylu Naomi Osakę
Iga Świątek

Świątek znów w akcji. Godzina gry w Rzymie u progu ćwierćfinału z Pegulą

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

WTA 1000 w Rzymie. Jest potwierdzenie ws. terminu meczu Świątek - Pegula

Po godz. 18 przyszło potwierdzenie ws. planu gier na środę. Po pierwsze - Iga wraca po jednomeczowej "banicji" na Campo Centrale. A po drugie - zagra w sesji dziennej.

Tenisistka w czarnej czapce skupiona na odbiciu nadlatującej piłki, wyprowadzając mocny backhand dwuręczny na korcie.
Iga ŚwiątekANDREW MEDICHINIEast News

Jej spotkanie z Jessicą Pegulą odbędzie się jako pierwsze na największym rzymskim stadionie tenisowym w stolicy Włoch, ale nie przed godz. 13. Później musi się odbyć męski ćwierćfinał: Casper Ruud zmierzy się z Karenem Chaczanowem,

Mecz Rybakiny ze Switoliną też jest w planie na Campo Centrale - jako pierwszy w sesji wieczornej, po godz. 19. Później na ten stadion wyjdą panowie: Rafael Jodar i Luciano Darderi. Pegulę zaś wieczorem czeka starcie o półfinał debla.

Zobacz również:

Jessica Pegula, Rzym 2026
Tenis

Odliczanie do meczu ze Świątek, a tu wieści z Rzymu. Pegula z awansem

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Nieco inaczej ma to wyglądać w czwartek - wtedy odbędą się półfinały. Ten w górnej części drabinki prawdopodobnie zacznie się po godz. 15, a ten w dolnej - jako drugi w sesji wieczornej. Czyli po godz. 20.30, a może nawet i po 21.00. Wtedy Polka będzie musiała rywalizować wieczorem, o ile oczywiście najpierw ogra 32-letnią Amerykankę.

Zobacz również:

Iga Świątek w akcji na korcie w Rzymie
Iga Świątek

6:3, 6:2 na Wielkim Szlemie. Możliwa powtórka. Podwójna szansa dla Świątek

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Zawodniczka w sportowym stroju odbija piłkę tenisową rakietą na korcie ziemnym podczas meczu.
Iga Świątek, Internazionali d'Italia 2026DOMENICO CIPPITELLIAFP
kobieta w sportowym stroju i pomarańczowej czapce z daszkiem, trzymająca rakietę tenisową w jednej dłoni i patrząca z wyraźnym niezadowoleniem na swoją drugą dłoń, z emocjonalnym wyrazem twarzy
Jessica PegulaRICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Flavio Cobolli - Thiago Agustin Tirante. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja