Nasza liderka światowego rankingu miała zmierzyć się w ćwierćfinale turnieju z czeską tenisistką Lindą Noskovą . O awans do najlepszej czwórki powalczy jednak dopiero w sobotę. 22-latka była niepocieszona taką decyzją, lecz musiała pogodzić się z werdyktem supervisora.

Szkoda, że dziś się nie zobaczymy, ale są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Do jutra!

WTA Warszawa. Kiedy kolejny mecz Igi Świątek? Wiemy, o której Polka zagra z Lindą Noskovą

Wiemy już, o której Iga Świątek ma zmierzyć się z Lindą Noskovą. Ich starcie rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 11.30. Co ciekawe, konto twitterowe Igi Świątek informując o godzinie meczu popełniło zabawny błąd. Wspomniało bowiem o godzinie 11:30 "PM", nie "AM", co oznacza godzinę 23:30 czasu polskiego.