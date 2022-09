Jest decyzja korzystna dla Igi Świątek! Może grać dla Polski

Iga Świątek Iga Świątek odpowiada Ons Jabeur. "Wyzwanie przyjęte!"

Poszły one Polce na rękę, bowiem dotąd na przeszkodzie jej startu w Billie Jean King Cup stała impreza WTA Finals. Koniec tej prestiżowej imprezy jest zaplanowany na 7 listopada, a dzień później reprezentacja narodowa ma zagrać w Billie jean King Cup. To by znaczyło, że Iga Świątek nie zdąży na niego dolecieć.

Decyzją Międzynarodowej Federacji Tenisowej jednak pierwszy mecz reprezentacyjnej imprezy został przesunięty, aby mogła zdążyć. To odpowiedź na wniosek Polskiego Związku Tenisa.

WTA Finals odbywają się w Fort Worth w Teksasie, natomiast Billie Jean King Cup zaplanowany jest w Szkocji, w Emirates Arena w Glasgow. Polska zagra tam w grupie ze Stanami Zjednoczonymi i Czechami. ten turniej to kobiecy odpowiednik Pucharu Davisa, rozgrywany jednak według innej formuły, w formie jednego turnieju finałowego.

Reklama

Grupy Billie Jean King Cup:

A. Szwajcaria, Kanada, Włochy

B. Australia, Słowacja, Belgia

C. Hiszpania, Kazachstan, Wielka Brytania

D. Czechy, USA, Polska

Kim w zasadzie był ten cały Roland Garros? [GRA NAWROTA o Idze Świątek i French Open]