"To nie był dla żadnej z nas łatwy tydzień. Wspieraliście nas niesamowicie. Każdy nam pomagał, te wszystkie dziewczynki, które odpowiadały za podawanie piłek. Dziękuje tym, którzy dbali o to, żeby kort był suchy i bezpieczny. Bez was to by się nie odbyło. To było mnóstwo pracy. Bardzo to doceniam" - podkreśliła.