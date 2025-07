Jessica Pegula w ostatnich tygodniach boleśnie przekonała się na własnej skórze o tym, jak brutalny i nieprzewidywalny bywa tenis. Amerykanka pod koniec czerwca celebrowała triumf w turnieju WTA 500 w Bad Homburg , w którego finale pokonała Igę Świątek. Zaledwie kilka dni później 31-latka sprawiła ogromną sensację, gdy została wyeliminowana z Wimbledonu już w pierwszej rundzie . Elisabetta Cocciaretto pokonała wówczas Pegulę 6:2, 6:3 i dotarła aż do trzeciej rundy, w której musiała uznać wyższość Belindy Bencić.

Amerykańska tenisistka nie miała zbyt wiele czasu na rozpaczanie nad swoim wynikiem w tegorocznej edycji Wimbledonu. Szybko powróciła ona bowiem do Stanów Zjednoczonych, gdzie w kolejnych dniach rywalizować będzie w turnieju Washington Open . Przed rozpoczęciem rywalizacji Pegula wzięła udział w konferencji prasowej. Nagle poruszyła temat Igi Świątek.

Jessica Pegula otwarcie przyznała, że nie rozumie, dlaczego Iga Świątek jest dla siebie tak surowa, jeśli chodzi o grę na trawie: "Ona zawsze ma do siebie pretensje o grę na trawie, a ja pomyślałam: Hej, grasz naprawdę dobrze na trawie i nie wiem, dlaczego uważasz, że jesteś słaba" .

Iga Świątek sama przyznała, że przed tegoroczną edycją Wimbledonu nawet nie śmiała marzyć o zdobyciu mistrzowskiego tytułu na kortach trawiastych. Nic więc dziwnego, że gdy Polka ostatecznie sięgnęła po końcowe trofeum, dała upust swoim emocjom. Pegula zwróciła uwagę na to, jak nieprzewidywalny bywa tenis i przyznała, że bez względu na to, co Świątek myśli o swojej grze na poszczególnych powierzchniach, jest ona w stanie dominować zarówno na mączce, jak i na kortach twardych i trawiastych.