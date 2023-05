Jerzy Janowicz szczerze o Idze Świątek. Padły piękne słowa

Od ponad 13 miesięcy Iga Świątek nosi miano liderki rankingu WTA . Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji po tym, jak dotychczasowa rakieta numer jeden na świecie Ashleigh Barty przeszła na sportową emeryturę . Od tamtej pory młoda raszynianka zachwyca formą na wszelkiego rodzaju imprezach międzynarodowych jako światowa "jedynka", z turnieju na turniej oddalając od pozostałych zawodniczek w rankingu. Od jakiegoś czasu Polce tempa dotrzymuje Aryna Sabalenka . Białorusinka będąca drugą najlepszą zawodniczką w stawce w tygodnia na tydzień coraz bardziej przekonuje ekspertów, że jeśli którakolwiek z tenisistek będzie w stanie strącić Igę z pozycji liderki, to właśnie ona.

W tym roku panie miały okazję dwukrotnie zmierzyć się w finale turniejów WTA rozgrywanych na mączce. Najpierw do pojedynku dwóch najlepszych tenisistek świata doszło podczas turnieju Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie. Wówczas lepsza okazała się Iga Świątek. Sabalenka nie musiała długo czekać, by zrewanżować się za ostatnią porażkę. Białorusinka pokonała liderkę rankingu WTA podczas finału turnieju WTA 1000 w Madrycie.

Janowicz szczerze o Świątek. Jego zdaniem Polka jest zdecydowanie lepsza od rywalek

Jeszcze w trakcie trwania trzysetowej batalii na madryckim korcie w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się pierwsze komentarze ekspertów. Niezależnie od wyniku sobotniego meczu wszyscy byli zgodni - był to jeden z najlepszych spotkań w historii kobiecego tenisa. Głos w sprawie występu Igi Świątek zabrał także znany tenisista Jerzy Janowicz . Polak w rozmowie ze “Sport.pl" przyznał, że jego zdaniem raszynianka wyróżnia się na tle swojej największej rywalki.

Jestem zdecydowanie bardziej spokojny o to, że na najwyższym poziomie będzie cały czas Iga niż o to, że świetne wyniki będzie cały czas osiągała Sabalenka. Nawet przy średniej czy wręcz słabej grze Iga jest w stanie mieć dobre wyniki. (...) Czysto tenisowo jest po prostu dużo wyżej od Sabalenki

32-latek podkreślił jednak, że Iga Świątek nie jest robotem i nawet tak dobrze grająca zawodniczka od czasu do czasu będzie przegrywać, tak jak w przypadku sobotniego meczu z Sabalenką. Co ciekawe, Janowicz wyznał, że jakiś czas temu o pomoc poprosił go trener raszynianki Tomasz Wiktorowski. Janowicz nie zdradził jednak, jaką rolę odgrywa w karierze sportowej liderki światowego rankingu.