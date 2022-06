Po triumfie we French Open Iga Świątek zrobiła sobie przerwę od kortu. Wróciła do Polski i... rzuciła się w wir domowych obowiązków. "Rozsadza mnie energia. Mam wrażenie, że moje ciało jest tak przyzwyczajone do zajęć, że ponieważ dwa dni już nie trenowałam, to wczoraj zdążyłam posprzątać pół domu" - opowiadała na spotkaniu z dziennikarzami .

By całkiem się zregenerować i jak najlepiej przygotować się do Wimbledonu , tenisistka zrezygnowała ze startu w turnieju w Berlinie. A następnie rozpoczęła treningi na trawie. Właśnie na tej powierzchni zagra niebawem w Anglii. Zawody rozpoczną się 27 czerwca i potrwają do 10 lipca. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport.

Tymczasem o Idze i jej formie dyskutują nie tylko kibice i eksperci, ale także inne tenisistki. Głos w sprawie Świątek zabrała Rosjanka, Jelena Wiesnina.

Jelena Wiesnina porównuje Szarapową do Świątek. "Mogłaby ją zmiażdżyć mocą"

Złota medalistka igrzysk olimpijskich z Rio de Janeiro, mistrzyni w grze podwójnej i grze mieszanej oraz była liderka deblowego rankingu tenisistek pokusiła się o ocenę możliwości i osiągnięć Igi Świątek. W rozmowie z RIA Novosti Sport rozpoczęła od zachwytów nad Polką. Oceniła, że ta "z czystą głową oddaje się tenisowi".

To bardzo wszechstronna zawodniczka z kompletną grą. Świetnie porusza się po korcie, popełnia minimalną ilość błędów. Gra bardzo mądrze i poprawnie dostosowuje się do wszystkich meczów. Zasłużenie jest liderką kobiecego rankingu - powiedziała.

Po pełnej entuzjazmu opinii... wbiła szpilę Idze. Stwierdziła, że co prawda w tym momencie nie ma tenisistki, która mogłaby zagrozić Świątek, lecz jest ktoś, kto - jeśli miałby taką możliwość - prawdopodobnie przerwałby fenomenalną zwycięską passę Polki. Chodzi o Marię Szarapową. Rosyjska tenisistka zakończyła karierę w lutym 2020 roku, lecz zdaniem Jeleny mogłaby "zmiażdżyć" 21-letnią sportsmenkę.

Ciekawie byłoby zobaczyć, jak zagrają przeciwko niej Ashleigh Barty, Serena Williams, Simona Halep albo Maria Szarapowa. Mogłaby ją zmiażdżyć mocą i mocnymi zagraniami. Ale teraz nie widzę tego typu tenisistek, zatem ona [Iga Świątek] dominuje - podsumowała.

