Jelena Rybakina wprost o Idze Świątek. "Wiem, że to naprawdę trudne"

Jelena Rybakina zrewanżowała się Arynie Sabalence w finale turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Reprezentantka Kazachstanu rosyjskiego pochodzenia wygrała z Białorusinką 7:6(11), 6:4. Podzieliła się swoimi odczuciami z dziennikarzami zgromadzonymi na pomeczowej konferencji prasowej. W drodze po trofeum pokonała i pierwszą, i drugą rakietę świata. To wcześniej w jednej edycji Indian Wells nie udało się żadnej tenisistce.

- To niesamowite uczucie. Za mną trudne, ale naprawdę dobre dwa tygodnie tutaj. Ważny był pierwszy set, w którym obie miałyśmy szanse, ale ostatecznie wszystko poszło po mojej myśli. Pod koniec drugiej partii zrobiło się wietrznie i było trudno grać, na szczęście szybko zdobyta przewaga przełamania zrobiła różnicę - przyznała.

AP / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Jelena Rybakina 2:6, 2:6. SKRÓT. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Rybakina o turnieju w Miami: "Tam są zupełnie inne warunki"

W nachodzącym turnieju w Miami powalczy zatem o zdobycie tzw. Sunshine Double. W zeszłym roku i w Kalifornii, i na Florydzie wygrała Iga Świątek. Rybakina ma świadomość, jak niełatwo to osiągnąć. - To będzie naprawdę trudne. Wiem, że Iga tego dokonała. Wielki szacunek. W Miami są zupełnie inne warunki. Zwycięstwo jest celem, ale postaram się skupić na każdym kolejnym meczu. Gdy jestem na korcie, staram się jak najlepiej trenować i przygotowywać do następnych spotkań - dodała.