- Z jednej strony jak powiem, że nie, to ludzie mogą to opatrznie odebrać. Ale jestem profesjonalistką, więc niezależnie od tego, czy gram z największą przyjaciółką, czy największą rywalką, to zawsze staram się mieć takie samo podejście. Wydaje mi się, że wtedy gram najlepszy tenis. A jeśli będę tak grała, to przez tenis pokażę na co mnie stać. I w pewnym sensie to jest jedyna rzeczą, jaką mogę zrobić na korcie. Uważam, że jeśli skupię się na swojej robocie i po prostu zagram dobrze w tenisa, to może być najważniejsze

~ obszernie odniosła się liderka rankingu WTA.