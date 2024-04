Przygoda z Miami Open nie trwała dla Igi Świątek zbyt długo. Polka pożegnała się z turniejem w 1/8 finału, niespodziewanie przegrywając z Jekatieriną Aleksandrową 4:6, 2:6. Zaraz po porażce zabrała głos i przyznała, że czuje się rozczarowana biegiem zdarzeń. "Jestem zawiedziona, bo myślałam, że tutaj, w Miami, będę grała lepiej. Lecz [Aleksandrowa - przyp. red.] rozegrała niesamowity mecz i na pewno była dzisiaj lepsza. Trudno było czytać jej serwis. Poczułam się trochę spięta, kiedy nie mogłam dobrze returnować" - mówiła na konferencji prasowej. Reklama

Czy to właśnie był kluczowy element, który przesądził o jej przegranej? Sprawa zdaje się bardziej złożona. Bartosz Ignacik, który miał okazję obserwować pojedynek Świątek - Aleksandrowa, ocenił, że nasza tenisistka miała kłopot ze "spóźnionymi reakcjami już w kolejnym meczu". Podobne wnioski zdawał się wyciągnąć trener Tomasz Wiktorowski. Jego słowa z kortu , w rozmowie z studiu Canal+Sport, przytoczyła Joanna Sakowicz-Kostecka.

Nie można mieć pretensji, że obóz nie reagował. Tomasz Wiktorowski w pewnym momencie powiedział: 'Co mamy zrobić, jak ona do wszystkiego jest spóźniona?'. To było widać ~ - przekazała.

Mimo że Polka utrzymała liderską pozycję w rankingu WTA, a wcześniej wygrała turnieje w Dosze oraz Indian Wells, w kontekście jej szybkiego odpadnięcia z Miami Open pojawiły się pojedyncze głosy o... kryzysie. Z tego typu opiniami w rozmowie z WP SportowymiFaktami zdecydowanie rozprawia się teraz ekspert, były deblista, Marcin Matkowski.

Reklama Iga Świątek - Camila Giorgi 6-1,6-1 (Miami Open) Skrót meczu. WIDEO / Assosiated Press / © 2024 Associated Press

Kryzys Igi Świątek? Mocno przedwczesne obawy. "Porażki mogą się zdarzyć"

Matkowski może nie usprawiedliwia komentarzy o rzekomym kryzysie Świątek, ale rozumie, skąd mogą płynąć takie wnioski. "Iga dwa lata temu miała swoją niesamowitą serię 37 zwycięstw z rzędu. Być może fani przyzwyczaili się do czegoś takiego, lecz przegrane są rzeczą naturalną" - tłumaczy i wskazuje na fakt, że gorsze chwile zdarzały się przecież też innym najlepszym tenisistom, w tym Rogerowi Federerowi oraz Novakowi Djokoviciowi. Reklama

Bardziej spojrzałbym na to, że cały czas jest liderką rankingu i najrówniej grającą zawodniczką na świecie. Patrząc na dłuższy okres, moim zdaniem, jest zdecydowanie najlepszą zawodniczką ~ - opowiada ekspert.

Podkreśla, że "porażki mogą się zdarzyć i nie jest to żaden powód do mówienia o kryzysie". Oczywiście nikt nie lubi i nie chce przegrywać, ale jest jeden względnie korzystny skutek braku zwycięstwa i odpadnięcia z zawodów. Chodzi o "kupienie" dodatkowego czasu na regenerację. "To taki niechciany plus tej sytuacji" - tłumaczy Marcin Matkowski.

I rzeczywiście, Iga Świątek wykorzystała bonusowe chwile na odpoczynek i podładowanie akumulatorów. Podczas gdy większość członków jej sztabu szkoleniowego wróciła do Polski, ona - razem z psycholog Darią Abramowicz - została w Stanach Zjednoczonych i na moment oderwała się od tenisowej rutyny. "Oczywiście nie takiego wyniku chciałam, ale nie zmienia to faktu, że Miami to świetne miejsce i uwielbiam tu być. Parę dni resetu i ładowania baterii i pora wracać do pracy. Mam co robić" - oświadczyła w mediach społecznościowych.

Przed nią intensywny czas i napięty harmonogram . Na pierwszy ogień reprezentacyjny mecz Polski ze Szwajcarią w ramach kwalifikacji do turnieju finałowego Pucharu Billie Jean King (12-13 kwietnia). Niemal od razu po pojedynku liderka rankingu WTA przeniesie się do Stuttgartu. To tam startuje lubiany przez nią turniej WTA 500 (13-21 kwietnia), w którym triumfowała już dwa lata z rzędu. A pod koniec miesiąca czeka na nią jeszcze rywalizacja w Madrycie (23 kwietnia - 5 maja). Reklama

Iga Świątek, Miami Open 2024 / Megan Briggs / AFP

Iga Świątek i Daria Abramowicz / Nur Photo / East News