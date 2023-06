Jedna na miliard. Iga Świątek przegoniła wszystkie, nawet Annę Lewandowską

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek z najcenniejszą marką osobistą wśród Polek

15 czerwca magazyn "Forbes Women" (wespół z PSMM Monitoring & More) opublikował najnowsze zestawienie najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Warto przy tym nadmienić, że wszystkie stopnie podium w roku 2023 zajęły trzy panie powiązane ze światem sportu.

Trzecia była tu - debiutująca w rankingu - Magda Linette , której wizerunek medialny wyceniono dokładnie na 271 mln złotych. Druga była Anna Lewandowska , która przebiła poznaniankę o siedem milionów złotych. Jeśli zaś mowa o liderce, to chyba po całym tym wstępie dosyć jasnym się staje, o kogo chodzi.

Iga Świątek została tu wyceniona na blisko miliard złotych - dokładnie na 988 mln, co jest absolutnym ewenementem jeśli mowa o całej klasyfikacji. Również imponujący jest skok tej wartości - dwa lata temu marka 22-latki była wyceniana "tylko" na 380 mln zł. Warto dodać, że zarówno w 2022, jak i w 2021 roku raszynianka także była triumfatorką zestawienia.

Iga Świątek szykuje się na Bad Homburg i Wimbledon

Już niebawem Świątek po raz kolejny wyjdzie na kort - 25 czerwca rozpoczyna się turniej WTA 250 w Bad Homburg, natomiast 3 lipca zaczną się zmagania w ramach wielkoszlemowego Wimbledonu. Nic tylko życzyć naszej reprezentantce, by przełamała się jeśli mowa o grze na trawie - to by na pewno również pomogło przy przekroczeniu magicznej "miliardowej granicy"...