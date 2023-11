Jedna Iga Świątek warta dwóch gwiazdorów. Niebywałe, co zrobiła Polka

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek zdobywa tytuł WTA Finals. Iga Świątek - Jessica Pegula. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Dominatorka Iga Świątek. "Bajgle" i "bagietki" to jej specjalność

Iga Świątek bowiem wedle podobnych wyliczeń zdobyła łącznie 54 "bajgle" i "bagietki", zdecydowanie przeważając pod tym względem wśród pań. Tym samym widać wyraźnie, że nawet gdyby rezultaty Sinnera z de Minaurem spróbować ze sobą scalić, to i tak... byłoby zbyt mało do przegonienia raszynianki.

Iga Świątek do nowych wyzwań podejdzie jeszcze w grudniu

Świątek to jedna z osób nominowanych w plebiscycie Interii "As Sportu 2023" - zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi kandydaturami i do oddania głosu w poniższej ankiecie wielokrotnego wyboru - pierwszy etap plebiscytu potrwa już tylko do 28 listopada.