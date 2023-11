Jedna chwila... i koniec. Słynna rywalka Świątek "ofiarą" warunków w Cancun

Kwestia zorganizowania WTA Finals 2023 w Meksyku, a konkretnie w - bądź co bądź - urokliwie położonym Cancun od początku wzbudzała sporo kontrowersji. Przeprowadzenie zmagań właśnie tam m.in. mocno komplikowało niektórym zawodniczkom wzięcie udziału w finałach Billie Jean King Cup, ale... to był tylko wierzchołek góry lodowej.

Praktycznie do ostatnich chwil przed rozpoczęciem współzawodnictwa trwały prace budowlane związane z kortem centralnym. Do tego wszystkiego doszła mocno dająca się we znaki pogoda na Jukatanie, której kapryśność wieczorem i w nocy z soboty na niedzielę osiągnęła swoje apogeum.