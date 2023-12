Jasny przekaz od Igi Świątek. Z niczym się nie kryła. Zdjęcie mówi wszystko

Iga Świątek z przytupem zakończyła miniony sezon w tenisie. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego nie pozostawiła rywalkom żadnych złudzeń i pewnie wygrała prestiżowy turniej WTA Finals organizowany w Meksyku. Po zmaganiach nie wróciła od razu do kraju, bowiem miała zaplanowane wakacje na Malediwach. Nasza gwiazda wypoczywała w rajskim miejscu z rodziną. Po urlopie przyleciała do Polski i korzystając z wolnego czasu, zaczęła nadrabiać medialne zaległości . Dowiedziała się również, że została wybrana najlepszą tenisistką roku WTA.

Choć oczywiście, było to dla niej ogromne wyróżnienie, nie zamierzała spoczywać na laurach, tylko zabrała się do ciężkiej pracy, ponieważ niebawem wróci na kort. 22-letnia zawodniczka poleciała do Abu Zabi, gdzie za kilka dni weźmie udział w pokazowej World Tennis League. Później z kolei wystąpi z Hubertem Hurkaczem w United Cup, który odbędzie się pod koniec grudnia w Australii.